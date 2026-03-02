Le Japon ne prévoit pas de libérer ses stocks de pétrole alors que les pétroliers sont bloqués dans le Golfe

Le gouvernement japonais n'a pas l'intention de libérer de pétrole de ses stocks, bien que certains pétroliers à destination du pays soient bloqués dans le Golfe en raison du conflit avec l'Iran, a déclaré un porte-parole lundi.

Le Japon reçoit environ 95 % de son approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient, principalement de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Environ 70 % de ce pétrole passe par le détroit d'Ormuz, une étroite voie navigable entre l'Iran et Oman. Chaque jour, des navires transportant du pétrole représentant environ un cinquième de la demande mondiale en provenance d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, d'Irak, d'Iran et du Koweït empruntent cette voie navigable, principalement à destination d'acheteurs asiatiques, ainsi que des navires-citernes transportant du gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar, le deuxième producteur mondial de GNL.

Toutefois, après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes militaires sur l'Iran au cours du week-end, les sociétés de transport maritime japonaises ont commencé à interrompre les opérations autour du détroit d'Ormuz.

"Certains pétroliers à destination du Japon en provenance du Moyen-Orient attendent dans le golfe Persique, évitant ainsi le passage par le détroit d'Ormuz", a déclaré Minoru Kihara, secrétaire général du cabinet, lors d'une réunion d'information. Il a ajouté que le Japon n'avait pas l'intention dans l'immédiat de libérer ses stocks de pétrole brut, qui sont parmi les plus importants au monde.

Le Japon possède des réserves de pétrole équivalant à 254 jours d'importations nettes et les a déjà libérées pour stabiliser les marchés pétroliers mondiaux, la dernière fois en 2022 après l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, en coordination avec l'Agence internationale de l'énergie et d'autres organismes.

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de demande de coordination internationale sur la libération des stocks, a déclaré lundi un fonctionnaire du ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie.

La maison de commerce japonaise Itochu 8001.T a commencé à subir "un certain impact" sur les expéditions de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance du Golfe, car plusieurs ports ont été touchés par les retombées du conflit, a-t-elle déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique. Itochu réagira en s'approvisionnant dans des régions autres que le Moyen-Orient et surveille la durée des perturbations logistiques.

Les autres maisons de commerce japonaises Mitsui 8031.T , Mitsubishi 8058.T et Sumitomo Corp 8053.T , n'ont pas fait de commentaires immédiats sur leurs opérations.

Eneos 5020.T , le plus grand raffineur du Japon, a déclaré qu'il évaluerait l'impact sur les achats futurs de brut tout en surveillant les circonstances. Il a refusé de commenter les expéditions et le statut des navires.

Les prix du pétrole ont bondi de 7 % lundi, les combats au Moyen-Orient ayant endommagé certains pétroliers et perturbé les expéditions. O/R

Le Japon est également le deuxième importateur mondial de GNL, bien que la majeure partie de son approvisionnement provienne d'Australie.

Néanmoins, les approvisionnements en GNL en provenance du Moyen-Orient, notamment du Qatar, d'Oman et des Émirats arabes unis, ont représenté 11 % des importations japonaises en 2025, selon les données du ministère des finances.

Les compagnies d'électricité japonaises disposent actuellement de stocks représentant environ trois semaines de consommation de GNL au Japon, selon Kihara.