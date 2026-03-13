Zone euro: Baisse surprise de la production industrielle en janvier

Le drapeau européen est représenté à Blagnac près de Toulouse
La production industrielle en zone euro a baissé de manière inattendue en janvier, selon les données publiées vendredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Elle a baissé de 1,5%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse 0,6% après -0,6% (révisé de -1,4%) en décembre.
Sur un an, la production industrielle a enregistré une baisse de 1,2% en janvier, après +2,2% en décembre (révisé de +1,2%).
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 1,4% sur un an.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
