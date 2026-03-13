information fournie par Reuters • 13/03/2026 à 11:33

Zone euro: Baisse surprise de la production industrielle en janvier

Le drapeau européen est représenté à Blagnac près de Toulouse

‌La production industrielle ​en zone euro a baissé de manière ​inattendue en janvier, selon ​les données publiées ⁠vendredi par Eurostat, ‌l'office statistique de l'Union européenne.

Elle a ​baissé ‌de 1,5%, alors ⁠que les économistes interrogés par Reuters tablaient ⁠sur ‌une hausse 0,6% après -0,6% (révisé ⁠de -1,4%) en ‌décembre.

Sur un ⁠an, la production industrielle ⁠a enregistré ‌une baisse de ​1,2% ‌en janvier, après +2,2% en décembre (révisé de +1,2%).

Les économistes ​interrogés par Reuters ⁠tablaient sur une hausse de 1,4% sur un an.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)