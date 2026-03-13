Les États-Unis accordent une dérogation de 30 jours pour l'achat de pétrole russe en mer

Vue de vérins de pompes à huile à l'extérieur d'Almetyevsk

par Ismail Shakil et Gleb Bryanski

Les États-Unis ont accordé une ‌dérogation de 30 jours aux pays pour acheter, malgré les sanctions américaines, du pétrole et de produits pétroliers russes actuellement ​bloqués en mer, une mesure visant à stabiliser les marchés énergétiques mondiaux perturbés par la guerre en Iran.

Les prix du pétrole ont légèrement baissé dans un premier temps sur les marchés asiatiques vendredi matin après l'annonce, mais ils restent à des niveaux ​élevés, le Brent dépassant la barre des 100 dollars le baril et le brut léger américain évoluant autour de 96 dollars.

La dérogation, accordée jeudi par Washington, autorise ​la livraison et la vente de pétrole brut et de produits ⁠pétroliers russes qui ont été chargés sur des navires au plus tard le 12 mars.

Elle sera valable jusqu'au 11 ‌avril prochain à minuit, heure de Washington, selon un texte publié sur le site internet du département du Trésor.

Selon l'émissaire présidentiel russe Cyrille Dmitriev, la dérogation concernerait 100 millions de barils de pétrole, ​soit près d'une journée de production mondiale.

Cette ‌mesure est la dernière tentative en date de l'administration Trump pour contrôler les prix de ⁠l'énergie après que les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran ont fortement perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, une voie clé pour l'approvisionnement mondial en hydrocarbures.

DEUXIÈME ASSOUPLISSEMENT DES SANCTIONS US

Elle constitue aussi le deuxième assouplissement significatif des sanctions américaines ⁠liées à la guerre en ‌Ukraine en un peu plus d'une semaine, le Trésor américain ayant accordé le 5 mars une dérogation ⁠de 30 jours spécifiquement à l'Inde, permettant ainsi à New Delhi d'acheter du pétrole russe bloqué en mer.

La décision de ‌Washington met en évidence l'inquiétude de la Maison blanche face à la hausse des prix du pétrole ⁠à l'approche des élections de mi-mandat de novembre, lors desquelles les républicains espèrent conserver le ⁠contrôle du Congrès.

Le secrétaire au ‌Trésor Scott Bessent a précisé que la mesure était "étroitement ciblée" et "à court terme" et qu'elle n'apporterait pas de coup de pouce ​financier significatif au gouvernement russe.

Même si l'allègement des sanctions devrait stimuler ‌l'offre mondiale de pétrole, il pourrait également compliquer les efforts des Occidentaux visant à priver la Russie des revenus nécessaires à sa guerre en Ukraine ​et mettre Washington en désaccord avec ses alliés.

L'assouplissement des sanctions est intervenu après un appel téléphonique entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine le 9 mars dernier, puis une visite de Cyrille Dmitriev aux États-Unis pour discuter ⁠de la crise énergétique avec une délégation américaine comprenant l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner.

"Dans le contexte de la crise énergétique croissante, un nouvel assouplissement des restrictions sur les approvisionnements énergétiques russes semble de plus en plus inévitable, malgré la résistance de certains bureaucrates bruxellois" a écrit Cyrille Dmitriev vendredi sur l'application de messagerie Telegram.

(Reportage Ismail Shakil, Christian Martinez, Jasper Ward et Gleb Bryanski ; avec la contribution de James Williams à Londres ; version française ​Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)