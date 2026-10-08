Le Guide MICHELIN Dubaï célèbre sa 5ᵉ édition avec une sélection qui a presque doublé depuis sa première parution

Orfali Bros obtient une deuxième étoile MICHELIN, tandis que les restaurants de Dubaï déjà récompensés de trois et deux étoiles MICHELIN conservent leurs distinctions

KIGO et Birch font leur entrée dans la sélection avec une étoile MICHELIN

La sélection compte 122 restaurants, dont 19 nouveaux établissements, parmi lesquels 2 nouveaux restaurants à une étoile MICHELIN, 4 nouveaux restaurants Bib Gourmand et 13 nouveaux restaurants Sélection MICHELIN





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 08 oct. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Guide MICHELIN a dévoilé aujourd’hui la 5 e édition de sa sélection à Dubaï lors d’une cérémonie organisée à l’ Atlantis The Royal . Avec 122 restaurants représentant 38 types de cuisine, cette édition célèbre la renommée culinaire mondiale grandissante de Dubaï, en collaboration avec son partenaire de destination, le Département de l’économie et du tourisme de Dubaï (DET). Des petits restaurants de quartier aux établissements gastronomiques prestigieux, cette sélection reflète une scène culinaire qui ne cesse de se développer et de s’étendre à un rythme soutenu.

Les restaurants de Dubaï classés trois et deux étoiles MICHELIN conservent leurs distinctions, tandis que l’établissement Orfali Bros obtient une deuxième étoile. Les 19 nouveaux établissements, dont 2 restaurants une étoile MICHELIN, 4 Bib Gourmand et 13 restaurants Sélection MICHELIN, soulignent l’essor des concepts originaux et des menus toujours plus tournés vers la clientèle locale.

Gwendal Poullennec, Directeur international des Guides MICHELIN déclare à cette occasion : « Nous sommes ravis de célébrer aujourd’hui le cinquième anniversaire du Guide MICHELIN Dubaï. La sélection s’est considérablement enrichie depuis sa création et compte désormais près de deux fois plus d’établissements qu’à ses débuts. Cette évolution remarquable témoigne de l’essor continu de la scène gastronomique de Dubaï, nos inspecteurs découvrant d’année en année de nouvelles adresses culinaires de renommée internationale. Cette année, la présence de talents locaux aux côtés de nouveaux établissements internationaux témoigne d’une ville qui développe sa propre identité culinaire tout en s’ouvrant aux traditions du monde entier. La vigueur du secteur de l’hôtellerie-restauration à Dubaï souligne l’appétit, la passion et la détermination de la ville à renforcer sa réputation de destination gastronomique mondiale, offrant ainsi aux gourmets des raisons irrésistibles de venir y découvrir cette richesse et d’y revenir. »

2 restaurants conservent leurs trois étoiles MICHELIN

La plus haute distinction du Guide MICHELIN récompense une cuisine d’exception qui mérite un détour.

FZN de Björn Frantzén et Trèsind Studio conservent leurs trois étoiles MICHELIN.

4 restaurants récompensés par deux étoiles MICHELIN

La sélection de cette année comprend une promotion à deux étoiles MICHELIN, tandis que trois restaurants conservent leurs distinctions.

Orfali Bros obtient une deuxième étoile MICHELIN , deux ans après avoir obtenu sa première étoile MICHELIN. Cette promotion souligne son évolution, d’un brillant bistrot de quartier à un fleuron de la gastronomie du Moyen-Orient. Ancrés dans l’héritage aleppien, arménien et turc des frères Orfali, ses plats emblématiques et son menu Voyage révèlent une cuisine toujours plus raffinée, riche et pleine de personnalité.

Pour leur part, les établissements Il Ristorante-Niko Romito, Row on 45 et STAY de Yannick Alléno conservent leurs distinctions pour la sélection 2026.

2 nouveaux restaurants reçoivent une étoile MICHELIN

Birch fait son entrée dans la sélection avec une étoile MICHELIN. Les origines turkmènes du chef Arslan Berdiev et ses voyages ont façonné une carte contemporaine articulée autour de produits frais de première qualité, notamment des tomates ouzbèkes. Une cuisine ouverte impeccable permet d’observer la préparation des plats, tandis qu’une installation suspendue saisissante, rappelant l’écorce de bouleau, confère à la salle tout son caractère.

KIGO fait son entrée dans la sélection avec une étoile MICHELIN. L’expérience Sushi Omakase au comptoir et la formule Kaiseki à table offrent deux façons de découvrir sa cuisine japonaise de saison. Des produits frais d’une qualité exceptionnelle sont travaillés avec soin pour créer des saveurs délicates et harmonieuses, tandis que la présentation apporte une touche théâtrale tout en sobriété.

Deux nouveaux établissements viennent s’ajouter aux 12 restaurants qui conservent leur distinction, portant ainsi à 14 le nombre total de restaurants récompensés d’une étoile MICHELIN cette année.

4 nouveaux restaurants reçoivent l’appellation Bib Gourmand

Le Bib Gourmand distingue les restaurants qui proposent une cuisine exceptionnelle pour un excellent rapport qualité-prix. La sélection 2026 de Dubaï compte 22 restaurants Bib Gourmand, dont quatre nouveaux établissements.

Middle Child propose des plats italiens frais et copieux dans un bistrot et une épicerie fine à l’ambiance décontractée, où les convives peuvent feuilleter des livres de cuisine tout en consultant la carte.

S.E.A Bistrot offre un cadre intimiste où le chef Shane propose une cuisine asiatique audacieuse et authentique. Le riz gluant à la mangue et le gâteau au lait ont su conquérir une clientèle fidèle.

Three Bros est le restaurant sœur, lumineux et animé, d’Orfali Bros. Ses plats font découvrir l’enfance, le patrimoine et les voyages des trois frères syriens.

YUBI Dubai sert des rouleaux faits main préparés à la demande directement au comptoir. Les cornichons et les condiments maison ajoutent des saveurs prononcées à son approche conviviale et décontractée de la cuisine japonaise.

Prix spéciaux MICHELIN

Les prix spéciaux MICHELIN récompensent les professionnels dont le savoir-faire, le souci du détail et la personnalité façonnent les expériences gastronomiques à Dubaï.

Le Prix MICHELIN de l’Ouverture de l’Année récompense Gonzalo Platero et Window , un restaurant d’Alserkal qui se distingue par une cuisine au feu de bois exceptionnelle et met en valeur les saveurs naturelles des ingrédients.

Le Prix MICHELIN du Sommelier est décerné à Ninad Jani du restaurant avatāra pour son service convivial et ses accords mets-vins savamment élaborés, qui accompagnent à merveille sa cuisine indienne végétarienne.

Le Prix MICHELIN du Service récompense Akinori Tanigawa et l’équipe du KIGO pour leur service chaleureux et professionnel, qui vient parfaire la cuisine japonaise raffinée du restaurant.

Le Prix MICHELIN du Jeune Chef est décerné à Rémy Marquignon , chef exécutif du restaurant Ossiano , pour sa cuisine moderne et créative, ancrée dans les techniques classiques françaises, qui a permis au restaurant de conserver son étoile MICHELIN.

Le Prix MICHELIN des Cocktails d’exception est décerné à Zahra Erfanian Azmoodeh du restaurant Carbone Dubai pour ses cocktails qui viennent rehausser l’expérience gastronomique italo-américaine glamour de cet établissement.

Cette 5ᵉ édition reflète le dynamisme de la scène gastronomique de Dubaï, où les restaurants confirmés et les nouveaux établissements offrent aux résidents et aux visiteurs davantage de raisons d’explorer la ville à travers la gastronomie.

Aperçu de la sélection du Guide MICHELIN Dubaï 2026 :

2 restaurants avec trois étoiles MICHELIN



4 restaurants avec deux étoiles MICHELIN (1 promotion)



14 restaurants avec une étoile MICHELIN (2 nouveaux)



22 restaurants Bib Gourmand (4 nouveaux)



80 restaurants Sélection MICHELIN (13 nouveaux)





Une rediffusion de la cérémonie du Guide MICHELIN ainsi que d’autres moments forts sont disponibles sur la page Facebook officielle du Guide MICHELIN Moyen-Orient et sur la chaîne YouTube du Guide MICHELIN International.

La sélection complète du Guide MICHELIN Dubaï 2026 est disponible sur le site Internet du Guide MICHELIN https://guide.michelin.com/ae-du/en et sur l’application du Guide MICHELIN, disponible gratuitement sur iOS et Android.

Le Guide MICHELIN fait figure de référence en matière de gastronomie. Désormais, il établit une nouvelle norme pour les hôtels. Consultez le site Internet officiel du Guide MICHELIN ou téléchargez l’application mobile ( iOS et Android ) pour découvrir tous les restaurants de la sélection et réserver un hôtel inoubliable.

L’application Guide MICHELIN Worldwide pour les appareils iOS et Android .

Voix engagées

Nouveauté de l’année 2026 et présentée pour la première fois à Dubaï, « Voix engagées » est la plateforme éditoriale mondiale du Guide MICHELIN qui rassemble des chefs et des hôteliers qui réinventent les codes dans leurs domaines respectifs. Cette plateforme leur offre un espace pour partager leurs expériences et leurs pratiques novatrices entre eux et avec un public international.

« L’ambition culinaire de Dubaï se reflète dans les choix que font chaque jour ses chefs », commente Gwendal Poullennec, Directeur international des Guides MICHELIN. « Voix engagées s’inspire directement de ce que nos équipes d’inspection constatent sur le terrain : des rencontres et des expériences qui transforment les méthodes de travail et méritent d’être partagées. En relayant ces récits à travers le Guide MICHELIN, nous espérons que les idées et les convictions qui les sous-tendent inspireront d’autres professionnels à explorer de nouvelles approches de la gastronomie. »

Voix engagées a donné la parole à Zachary Roy, directeur des opérations de LOWE . Sur scène lors de la cérémonie, il a présenté l’approche du restaurant concernant l’approvisionnement et la valorisation de chaque ingrédient. Il a expliqué que sa méthode de cuisson au feu repose sur une philosophie du plein usage de chaque partie de l’animal, en utilisant des ingrédients traçables provenant autant que possible de sources locales et en transformant les déchets organiques en compost pour son potager.

À propos de Michelin :

Michelin développe une entreprise leader dans la fabrication de matériaux composites et d’expériences qui transforment notre quotidien. Pionnier de l’ingénierie des matériaux depuis plus de 130 ans, Michelin s’appuie sur une expertise unique pour contribuer de manière décisive au progrès humain et à un monde plus durable. Fort de son savoir-faire en matière de composites polymères, Michelin innove en permanence pour fabriquer des pneus et des composants de qualité destinés à des applications cruciales dans des domaines aussi variés que la mobilité, la construction, l’aéronautique, les énergies à faible émission de carbone et la santé. L’attention que porte Michelin à ses produits et sa profonde connaissance de ses clients incitent le groupe à proposer les meilleures expériences. Celles-ci concernent aussi bien la fourniture de solutions connectées basées sur les données et l’IA dédiées aux flottes professionnelles que la recommandation de restaurants et d’hôtels d’exception sélectionnés par le Guide MICHELIN. Domiciliée à Clermont-Ferrand, en France, l’entreprise Michelin est présente dans 175 pays et emploie 122 600 personnes. ( www.michelin.com ).

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