Le Groupe TF1 et Altice Media négocient la cession de la chaîne TFX
information fournie par Reuters28/02/2022 à 20:22
28 février (Reuters) - Television Francaise 1 SA TFFP.PA :
* LE GROUPE TF1 ET ALTICE MEDIA ENTRENT EN NEGOCIATIONS EXCLUSIVES CONCERNANT LA CESSION DE LA CHAINE TFX, DANS LE CAS OU LE PROJET DE FUSION AVEC LE GROUPE M6 SERAIT AUTORISÉ
* LE GROUPE TF1 ANNONCE AVOIR REÇU UNE PROMESSE D’ACHAT DE LA CHAÎNE TFX (CANAL 11 DE LA TNT) D’ALTICE MEDIA ET LUI AVOIR CONSENTI UNE EXCLUSIVITÉ
* LA CHAÎNE TFX RESTERA AINSI INTÉGRALEMENT CONTRÔLÉE PAR LE GROUPE TF1 TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2022
* LA CESSION DE TFX S’INSCRIRAIT DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION DES GROUPES TF1 ET M6, ANNONCÉ LE 17 MAI 2021
* ELLE CONTRIBUERAIT À CE QUE LE GROUPE COMBINÉ, CONFORMÉMENT À LA
LÉGISLATION, N’ÉDITE PAS DAVANTAGE QUE SEPT CHAÎNES NATIONALES SUR LA TNT
Texte original sur Eikon nNDL79j0Bn Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA
(Gdansk Newsroom)
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