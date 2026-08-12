Le groupe taïwanais Foxconn annonce une hausse de 35 % de son bénéfice au deuxième trimestre grâce à la demande en matière d'IA, dépassant ainsi les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bénéfice de Foxconn au deuxième trimestre: 59,97 milliards de T$, contre une estimation de 58,8 milliards de T$

* Le géant technologique prévoit une forte croissance de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année

* Cette année, l'action Foxconn a sous-performé l'indice global

(Ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 4 à 11)

La société taïwanaise Foxconn

2317.TW , premier fabricant mondial d'électronique en sous-traitance, a annoncé mercredi une hausse de 35 % de son bénéfice au deuxième trimestre, dépassant les prévisions des analystes, grâce à une demande toujours forte en matière d'intelligence artificielle (IA), qui, selon elle, devrait être le moteur de la croissance cette année. Le bénéfice net pour la période d’avril à juin de ce fabricant de serveurs, principal fournisseur de Nvidia NVDA.O , et de ce premier assembleur d’iPhone pour Apple AAPL.O , s’est élevé à 59,97 milliards de T$ (1,86 milliard de dollars), contre une estimation consensuelle de LSEG de 58,8 milliards de T$ et par rapport aux44,4 milliards de T$ enregistrés un an plus tôt. Dans un communiqué sur ses résultats, la société a maintenu ses prévisions antérieures d’une croissance « forte » de son chiffre d’affaires pour cette année et a indiqué qu’elle prévoyait également une forte demande en matière d’IA, moteur de la croissance tout au long de l’année. La société ne communique pas de prévisions chiffrées.

La société, officiellement dénommée Hon Hai Precision Industry, a indiqué que son segment des produits cloud et de réseau, qui comprend les serveurs d’IA, représentait 51 % du chiffre d’affaires du deuxième trimestre, dépassant ainsi les 50 % pour la première fois, tandis que son segment des produits électroniques grand public intelligents, qui inclut les iPhone, représentait 29 %.

"Les performances commerciales liées à l’IA continueront de progresser au troisième trimestre. Combinées à l’entrée des produits TIC dans leur saison de pointe au second semestre, nous prévoyons une croissance significative d’un trimestre à l’autre et une forte croissance d’une année sur l’autre," a déclaré Michael Chiang, directeur général par rotation.

Interrogé sur les dernières avancées concernant les nouveaux serveurs Vera Rubin de Nvidia, fabriqués par Foxconn, Chiang a indiqué que les baies de serveurs d’IA entreraient en phase de préparation à la production de masse au troisième trimestre, les livraisons devant débuter au quatrième trimestre.

"Nous prévoyons une augmentation progressive des volumes de production au cours des prochains trimestres, et ils (Vera Rubin) deviendront notre produit phare l’année prochaine," a-t-il déclaré.

Bien que la demande des clients reste très forte, Chiang a toutefois souligné que le facteur déterminant pour l’ensemble du marché des racks de serveurs d’IA l’année prochaine sera la capacité CoWoS que les fabricants de puces parviendront à obtenir.

Les clients de Foxconn, dont Nvidia, dépendent fortement de la production de la société taïwanaise TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance. Le CoWoS (Chip on Wafer on Substrate) est une technologie clé d’encapsulation avancée développée par TSMC et utilisée dans la production de puces d’IA, dont la capacité est actuellement limitée en raison de la forte demande en matière d’IA.

"Le marché s'attend actuellement à ce que la capacité CoWoS augmente de plus de 50 % l'année prochaine, mais la part de cette croissance qui se traduira finalement par des livraisons de racks de serveurs d'IA de nouvelle génération dépendra de l'approvisionnement en puces," a déclaré Chiang.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Foxconn s’attend à ce que ses dépenses d’investissement continuent de croître et prévoit une hausse de 30 % en 2026 par rapport à l’année précédente. En juillet, Foxconn a annoncé une hausse de 40 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente . La plupart des iPhone que Foxconn fabrique pour Apple sont assemblés en Chine, mais l’entreprise produit désormais en Inde la majeure partie de ceux vendus aux États-Unis . Elle construit également des usines au Mexique et au Texas pour fabriquer des serveurs d’IA destinés à Nvidia.

Foxconn cherche également à étendre sa présence dans le secteur des véhicules électriques. Les actions de la société ont progressé de 17 % depuis le début de l’année, une performance inférieure à celle de l’indice taïwanais dans son ensemble, qui a gagné 57%. .TWII Mercredi, avant la publication des résultats, l'action Foxconn a clôturé en hausse de 2,7 %.

(1 dollar = 32,1990 dollars taïwanais)