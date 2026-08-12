Deux minutes de nuit en plein jour : une partie de l'Europe va vivre une éclipse solaire totale

A Almelo, aux Pays Bas, le 11 août 2026 ( ANP / Vincent Jannink )

Des millions d'Européens et de passionnés du monde entier contempleront mercredi le ciel avec émerveillement lors d'une rare éclipse solaire totale qui plongera très brièvement le nord de l'Espagne dans l'obscurité en plein jour.

"C'est la première fois et c'est la dernière fois, l'unique fois que je vais voir une éclipse", confie à l'AFP Yenny Guevara, Péruvienne de 50 ans installée en France, rencontrée à Burgos, au nord de Madrid.

Ce phénomène astronomique rare, le premier du genre en Europe depuis 2006, démarrera en Russie autour de 17H00 GMT, puis traversera l'hémisphère Nord et passera au-dessus du Groenland avant de traverser l'océan Atlantique.

En plus d'une partie de l'Islande, l'éclipse sera surtout totale dans une bande traversant l'Espagne, d'Oviedo à Palma de Majorque en passant par Burgos, au nord de Madrid, avant de disparaître vers 18H30 GMT.

Au-delà de cette bande, elle sera seulement partielle, ce qui sera le cas pour la France, mais aussi au Canada, dans le nord de l'Afrique de l'Ouest et des Etats-Unis.

L'alignement parfait du soleil et de la lune plonge le monde dans une inquiétante obscurité violacée, les températures flanchent. Désorientés, les animaux adoptent un comportement inhabituel.

"Phénomène exceptionnel"

"Tout le monde voudrait être ici, c'est comme un cadeau pour nous", se réjouit Mario Alejos, 44 ans. Ce professeur habitant de Burgos se souvient très bien de la précédente éclipse qu’il avait vu "à 7 ou 8 ans, chez moi avec mes parents", et il a hâte de revivre ce moment en famille ce soir. "On est conscients que ça sera sûrement la dernière fois, alors il faut en profiter."

Mais le spectacle sera fugace : la durée de l'éclipse en phase de totalité, soit quand la lune couvrira entièrement le soleil, durera un peu moins de deux minutes en Espagne.

Dans son ensemble il sera toutefois beaucoup plus long, aux environs de deux heures. Car il va commencer par une éclipse partielle, avant l'éclipse totale donc, puis de nouveau une éclipse partielle.

Le phénomène doit permettre aux scientifiques d'étudier l'atmosphère du soleil et sa couche la plus externe, dans l'espoir de percer les secrets des vents solaires et du champ magnétique de notre étoile.

C'est comme "un Noël qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans", a commenté sur la radio publique espagnole RNE Diana Morant, la ministre de la Science. "Il s'agit d'un événement scientifique, d'un phénomène exceptionnel, qui doit nous aider à prendre conscience de notre infime taille, mais aussi de l'impact que nous avons sur (la) Terre".

Des lunettes pour éclipse solaire proposées à la vente dans un magasin de l'Old Spitalfields Market, dans l'est de Londres, le 11 août 2026 ( AFP / Henry NICHOLLS )

Ces derniers jours, un engouement considérable s'est emparé de l'Espagne à l'approche de l'événement, les derniers retardataires ayant du mal par endroits à se procurer les fameuses lunettes de protection certifiées permettant d'observer le soleil en toute sécurité.

"Je cherche depuis vendredi, mais je n'en trouve nulle part", se désole Mabel, une habitante de Barcelone, auprès de l'AFP.

Le ciel sera "peu nuageux sur la majeure partie de la péninsule" ibérique, a confirmé mercredi Ruben del Campo, porte-parole des services météorologiques espagnols (Aemet), hormis dans le nord-ouest, où des "nuages bas" pourront gêner les observations.

L'Espagne, deuxième destination touristique mondiale, s'attend aussi à ce que l'éclipse donne un coup de pouce à son économie, en pleine période estivale, en particulier dans les régions rurales du Nord qui subissent depuis des décennies les effets du déclin démographique.

La contribution nette à l'économie est estimée à 347 millions d'euros, avec près de 450.000 touristes supplémentaires attendus dans les zones clés concernées par l'éclipse, selon le ministère de l'Économie à Madrid.

Afflux important de touristes

Mais la perspective d'un afflux important de touristes étrangers suscite également l'inquiétude des autorités, peu habituées, qui appellent à la prudence.

Carte explicative de l'éclipse solaire totale du 12 août 2026 ( AFP / Sherine ELSAYARY )

En pleine vague de chaleur, les températures devraient dépasser les 35°C dans la majeure partie de l'Espagne et celles-ci pourraient grimper au‑dessus de 40°C dans certaines zones du nord‑est, faisant peser un risque sur la santé de ceux qui resteront plusieurs heures en plein air dans l'attente de l'éclipse.

L'Aemet a par ailleurs évoqué un risque d'incendie "très élevé" ou "extrême", au cœur d'un été marqué par des feux de forêt dévastateurs, un danger amplifié selon les experts par la présence annoncée de centaines de milliers de personnes dans des zones très arides et encombrant les petites routes de campagne avec leurs véhicules.

Jusqu'à 1,5 million de trajets routiers supplémentaires vers la bande de totalité sont attendus par les autorités.

Afin d'éviter des embouteillages massifs et tout autre trouble à l'ordre public, plusieurs régions et communes ont mis en place des points d'observation dédiés, tout en renforçant les effectifs de sécurité et de services de secours pour ce qui sera la première éclipse totale en Espagne continentale depuis plus d'un siècle.