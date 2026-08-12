Supercoupe d'Europe: un premier trophée en jeu pour le PSG face à Aston Villa

L'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, avant le début d'un match amical contre le RCD Majorque, à Palma de Majorque, le 8 août 2026 ( AFP / JAIME REINA )

Après une saison riche en titres, le PSG a encore l'occasion de remplir son armoire à trophées dès sa reprise, avec un premier rendez-vous en Supercoupe d'Europe face à Aston Villa, mercredi à Salzbourg (21h00/19h00 GMT).

Pour Luis Enrique, qui a récupéré par vagues son effectif ces dernières semaines au fil des retours de vacances des mondialistes, une nouvelle saison marathon commence, où le club à présent double champion d'Europe ne compte toujours laisser aucune miette à ses concurrents.

Un an auparavant, le PSG avait dû aller jusqu'aux tirs au but pour venir à bout d'un autre club anglais, Tottenham (2-2, 4 t.a.b. à 3), et décrocher ce trophée opposant le vainqueur de la Ligue Europa à celui de la Ligue des champions.

Le match s'était déroulé dans la même configuration ou presque pour les Parisiens, un mois seulement après la finale de la Coupe du monde des clubs perdue contre Chelsea, écourtant encore leur préparation d'avant-saison.

Mais le défi se corse encore cette année, avec une reprise encore plus tardive pour les joueurs ayant disputé la Coupe du monde 2026 jusqu'à son dernier week-end (18-19 juillet), ce qui est le cas notamment de l'Espagnol Fabian Ruiz ou encore des Français Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué...

L'objectif du triplé déjà affiché

Les joueurs d'Aston Villa posent pour une photo d'équipe avant un match amical contre le Bayern Munich, à Hong Kong, le 7 août 2026 ( AFP / May JAMES )

Cette première échéance très tôt après le Mondial n'est guère au goût de Luis Enrique. "C'est une situation surréaliste", s'est-il exclamé en conférence de presse d'avant-match mardi. "Les Français, Espagnols et le Marocain (Achraf Hakimi, NDLR) sont arrivés lundi, le Brésilien (Marquinhos, NDLR) et les Portugais sont arrivés le 3 (août). Une semaine, dix jours pour jouer un match... C'est le marché qui veut cela mais nous l'acceptons."

L'entraîneur espagnol a ensuite rappelé que le club de la capitale "cherche à être dans les meilleures conditions en fin de saison et pas au début" dans l'optique, notamment, de réussir un triplé en Ligue des champions, objectif qu'il assume, tout comme Marquinhos.

"On sait à quel point il est difficile, qu'il y a beaucoup d'obstacles sur notre chemin, a concédé le capitaine du club. On va y aller petit à petit, d'abord on a cet objectif demain, qui est très important. (...) Les titres, ce sont des opportunités à prendre. Je veux de plus en plus gagner, les autres joueurs sont comme ça aussi."

Le rêve d'un triplé européen est donc déjà dans les têtes au Paris SG, avant même le tirage au sort de la phase de ligue le 27 août, et va sans nul doute devenir le refrain de la saison qui l'attend.

Mais avant cela, le PSG a d'abord l'occasion de remporter un autre trophée européen. La tâche s'annonce ardue avec la forme incertaine de son effectif et des matches de présaison peu convaincants.

Les joueurs de Luis Enrique sortent d'un match nul contre Manchester United (1-1) à Göteborg (Suède) où Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes et Marquinhos ont pu retrouver un peu de temps de jeu.

Gérer les temps de jeu

Une réplique géante du trophée de la Supercoupe d'Europe, dont l'édition 2026 opposera le Paris Saint-Germain à Aston Villa, installée dans le centre-ville de Salzbourg, le 10 août 2026 ( APA / BARBARA GINDL )

Lors de cette rencontre de préparation, le club de la capitale a affiché un bien meilleur visage que trois jours plus tôt à Palma, où l'équipe parisienne -- certes très rajeunie -- avait été sèchement battue par Majorque (3-0), pourtant reléguée en deuxième division espagnole.

Face à Aston Villa, le PSG devrait également pouvoir compter sur ses deux recrues estivales majeures: l'attaquant Maghnes Akliouche, en provenance de Monaco, et le défenseur Lucas Digne, ancien Villan de retour dans la capitale parisienne.

Si certains joueurs comme l'ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia ont pu se reposer cet été, faute de qualification de leur nation pour la Coupe du monde, Luis Enrique doit jongler avec les temps de jeu de ses cadres, pour éviter les frayeurs de l'automne dernier où les pépins physiques se sont multipliés.

Un obstacle qui n'a pas empêché le PSG de soulever les titres (Ligue 1, Ligue des champions, Coupe intercontinentale, Trophée des champions, Supercoupe d'Europe), mais qui nécessite un jeu d'équilibriste permanent pour gérer l'effectif au long de la saison.

Quatre jours après la Supercoupe d'Europe, un nouveau défi se présentera en effet déjà pour les Parisiens: le Trophée des champions contre Lens.