Le groupe suisse SGS mise sur les indépendants en rachetant ProTechnologies

SGS (-0,14%) rachète ProTechnologies, qui accompagne les 550 centres indépendants de l'enseigne Mon Contrôle Technique. Le groupe suisse complète ainsi ses réseaux Auto Sécurité et Sécuritest et élargit son offre aux poids lourds.

SGS a annoncé, le 2 novembre, l'acquisition de ProTechnologies, spécialiste français de l'accompagnement des centres de contrôle technique indépendants. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Une troisième enseigne pour SGS

"Concrètement, nous complétons notre offre." Antoine Talagrand, Business Manager de la division Transport de SGS, présente ainsi l'arrivée de Mon Contrôle Technique, qui devient la troisième identité du groupe en France, aux côtés d'Auto Sécurité et de Sécuritest.

Créée en 1993, ProTechnologies fournit les prestations nécessaires à la création et à l'exploitation de centres de contrôle technique pour véhicules légers, véhicules de catégorie L et poids lourds. Son acquisition permet à SGS d'accompagner les centres qui choisissent de rester en dehors d'un réseau.

Une direction maintenue, des centres indépendants

Thomas Bozon conserve la direction générale de ProTechnologies au sein de la division Transport de SGS. Selon le communiqué, les centres de Mon Contrôle Technique garderont leur indépendance tout en bénéficiant de l'appui du groupe suisse.

"Nous abordons cette nouvelle étape avec énergie et enthousiasme, pour accompagner le développement de nos centres", déclare Hervé Bozon, président de ProTechnologies.