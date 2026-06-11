Le groupe Reliance de Mukesh Ambani se lance dans la rénovation des bidonvilles de Mumbai

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Le groupe Reliance, dirigé parle milliardaire indien Mukesh Ambani , a remporté un appel d'offres pour la réhabilitation d'un bidonville de 41 hectares situé dans l'ouest de Mumbai, marquant ainsi son entrée dans un secteur où son rival, le groupe Adani, est déjà en train de réhabiliter l'un des plus grands bidonvilles d'Asie, Dharavi.

Un consortium dirigé par Reliance 4IR Realty Private Ltd a remporté l'appel d'offres pour le quartier de bidonvilles de Juhu Galli à Andheri, a annoncé mercredi soir l'Autorité de réhabilitation des bidonvilles, basée à Mumbai. Le projet devrait permettre de livrer plus de 28 000 logements de réhabilitation aux personnes éligibles vivant actuellement à Juhu Galli, a-t-elle précisé.

L'appel d'offres a également attiré des soumissions du géant de la métallurgie JSW Group et du conglomérat Shapoorji Pallonji Group.

À Mumbai, le réaménagement des bidonvilles a toujours été pris en charge par des promoteurs de taille moyenne sous l'égide de l'Autorité de réhabilitation des bidonvilles, les projets étant souvent retardés par la fragmentation des propriétés foncières et la nécessité d'obtenir le consentement des résidents. Cependant, les changements de politique mis en œuvre ces dernières années par l'État du Maharashtra, gouverné par le Parti Bharatiya Janata du Premier ministre Narendra Modi, ont attiré de grands conglomérats dans ce secteur.

L'État a annoncé en novembre 2025 un nouveau cadre de réaménagement des quartiers de bidonvilles, qui offre aux promoteurs de vastes terrains contigus d'au moins 50 acres dont la réhabilitation ne nécessite pas le consentement des résidents des quartiers concernés.

L'État offre également aux promoteurs des droits de développement supplémentaires et des limites de construction plus élevées, ce qui leur permet de construire davantage d'espace commercialisable une fois les réaménagements des bidonvilles achevés.

Afin de préserver les intérêts des habitants de Juhu Galli, Reliance est tenue de verser à l’Autorité de réhabilitation des bidonvilles 7 milliards de roupies (73 millions de dollars) au cours des deux prochaines années pour couvrir les loyers temporaires des habitants. Elle doit également déposer une garantie correspondant à un an supplémentaire de loyers temporaires ainsi qu’une garantie de bonne exécution de 1 milliard de roupies (10 millions de dollars), a déclaré l’autorité, sans donner plus de détails.

“Le succès de l’appel d’offres témoigne de l’intérêt croissant des grandes entreprises indiennes pour un partenariat avec le gouvernement afin de relever les défis de Mumbai en matière de logement grâce à des initiatives de réaménagement à grande échelle”, a déclaré l’Autorité de réhabilitation des bidonvilles dans un communiqué.

Le groupe Adani a remporté le contrat visant à réhabiliter le bidonville de Dharavi à Mumbai en 2023, mais le projet de transformation de ce quartier abritant un million de personnes en un pôle urbain moderne a été marqué par des problèmes juridiques et des protestations des habitants.