Le groupe japonais Mitsubishi Electric va lancer son développement industriel pour le chasseur GCAP

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tim Kelly, Nobuhiro Kubo et Kentaro Okasaka

Mitsubishi Electric 6503.T prévoit de construire trois sites destinés à la production de systèmes électroniques pour l’avion de combat de nouvelle génération développé par le Japon, la Grande-Bretagne et l’Italie, et s’attend à ce que ce projet contribue à ses bénéfices d’ici la fin de la décennie, a déclaré son directeur financier.

L’entreprise japonaise est un acteur clé du Global Combat Air Programme (GCAP), qui vise à mettre en service un avion de combat de première ligne d’ici 2035. Ses projets de construction indiquent que le projet passe désormais du stade des accords gouvernementaux et de la conception préliminaire à celui du développement industriel.

“Je pense qu’il pourrait commencer à contribuer aux résultats vers l’exercice 2029 ou 2030, voire un an plus tôt”, a déclaré Kenichiro Fujimoto lors d’un entretien. L’entreprise recevra une compensation pour le déploiement de personnel et la construction de prototypes, a-t-il ajouté. Le consortium GCAP est dirigé, sur le plan industriel, par Mitsubishi Heavy Industries 7011.T au Japon, BAE Systems PLC

BAES.L en Grande-Bretagne et Leonardo LDOF.MI en Italie. Le Canada a rejoint en tant qu’observateur, tandis que l’Allemagne et l’Arabie saoudite ont été évoquées comme partenaires potentiels supplémentaires, bien que les responsables du projet aient précisé que les nouveaux participants ne doivent pas retarder l’objectif de déploiement fixé à 2035 .

Le fabricant japonais de radars et de missiles cherche à augmenter de plus de moitié son chiffre d’affaires annuel dans le secteur de la défense, pour le porter à 690 milliards de yens (4,4 milliards de dollars) d’ici mars 2031. L'entreprise prévoit que les exportations représenteront une part importante de cette croissance, notamment les contrats dans le cadre du programme GCAP, les équipements destinés aux navires de guerre de classe Mogami que le Japon fournira à l'Australie et les composants des missiles air-air AIM-120 AMRAAM fabriqués par l'entreprise américaine de défense RTX Corp

RTX.N .

Le Japon a assoupli en avril des restrictions sur les exportations d’armes en vigueur depuis des décennies, dans le but de renforcer son industrie de défense nationale alors que les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient mettent à rude épreuve la production d’armes occidentale. L’épuisement des stocks de missiles américains lors du conflit avec l’Iran, ainsi que les armes fournies à l’Ukraine, pourraient créer des opportunités pour les fabricants japonais, alors que Washington cherche à reconstituer ses arsenaux, a déclaré Kenichiro Fujimoto.

“Je ne peux rien dévoiler de précis, mais d’un point de vue global, cette possibilité existe”, a-t-il déclaré.

(1 $ = 157,7100 yens)