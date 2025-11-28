 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 108,26
+0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le groupe indien CFSL prend le contrôle de Vinpai
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 13:30

Vinpai indique que le groupe indien Camlin Fine Sciences Limited (CFSL) a réalisé l'acquisition, par voie d'apports en nature, d'une participation majoritaire de 78,68% du capital et 84,89% des droits de vote de Vinpai, au prix de 3,60 euros par action.

Ayant ainsi franchi le seuil légal de 50% du capital ou des droits de vote de Vinpai, il déposera mi-décembre au plus tard, auprès de l'AMF, un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) en numéraire sur le solde des actions, au même prix.

Dans l'hypothèse où, à l'issue de l'OPAS, le nombre d'actions Vinpai non présentées ne représenterait pas plus de 10% du capital et des droits de vote, CFSL a l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.

Par ailleurs, CFSL procédera, dans les prochains jours, à la conversion de ses obligations convertibles émises le 20 octobre dernier entrainant ainsi l'émission de 1 100 000 actions nouvelles ordinaires de Vinpai à son profit.

Par conséquent, à l'issue de l'acquisition du bloc et de la conversion des obligations, CFSL détiendra 83,82% du capital social et 80,86% des droits de vote de la société d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de matières premières végétales.

Valeurs associées

VINPAI
3,5800 EUR Euronext Paris +1,13%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank