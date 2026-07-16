Le groupe Hyundai Motor va acquérir la totalité de Boston Dynamics en rachetant la participation de SoftBank

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte et réécriture intégrale)

Le groupe Hyundai Motor a annoncé jeudi son intention de faire de la société américaine de robotique Boston Dynamics une filiale à 100 % en rachetant la participation d’environ 10 % de SoftBank Group 9984.T — une opération qui, selon lui, l’aidera à déployer des technologies robotiques de pointe dans l’ensemble de ses activités.

Les conditions de l'accord n'ont pas été divulguées.

Les médias locaux ont rapporté le mois dernier que la transaction s'élèverait probablement à environ 500 milliards de wons (soit 335 millions de dollars).

Hyundai prévoit de commencer à déployer Atlas, le robot humanoïde de Boston Dynamics, dans une usine de construction automobile en Géorgie à partir de 2028.

Dans un premier temps, le robot se chargera de tâches de séquencement des pièces, mais son rôle devrait s’étendre à un éventail plus large de processus de fabrication, y compris l’assemblage de composants d’ici 2030.

Hyundai a acquis une participation de 80 % dans Boston Dynamics en 2021.

(1 $ = 1.484,8000 won)