Le groupe espagnol Moeve « se concentre pleinement » sur la stratégie de transformation après l'échec des négociations avec Galp

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Le directeur général de la société énergétique espagnole Moeve a déclaré lundi que l'entreprise se concentrait « pleinement » sur sa transformation stratégique vers des activités à faibles émissions de carbone, après l'échec des négociations avec le groupe portugais Galp

GALP.LS concernant un éventuel regroupement de leurs activités en aval.

« Cette stratégie a toujours été une stratégie autonome. Le rapprochement potentiel avec Galp dans le secteur aval représentait une opportunité d'accélérer la création de valeur, mais cela n'a jamais été une condition préalable à sa mise en œuvre », a déclaré Maarten Wetselaar dans un communiqué.

« Nous restons pleinement concentrés sur la mise en œuvre de notre transformation », a ajouté le directeur général.

Moeve, détenue par le fonds d’Abu Dhabi Mubadala et la société américaine de capital-investissement Carlyle Group

CG.O , était anciennement connue sous le nom de Cepsa. Elle a changé de nom en 2024 afin de refléter son orientation vers des activités à faibles émissions de carbone dans le cadre d'un plan de 8 milliards d’euros. Elle a cédé la plupart de ses actifs de production pétrolière depuis 2022, notamment ses activités à Abu Dhabi et en Amérique du Sud.

(1 dollar = 0,8911 euro)