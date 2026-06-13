Le groupe de services publics AES fait face à des plaintes concernant son projet de vente évalué à 33,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre: ajout du mot « milliard ») par Laila Kearney
Les actionnaires d'AES Corp ont déposé deux plaintes contre le projet de cession, pour un montant de 33,4 milliards de dollars, du groupe américain de services publics à un consortium dirigé par Global Infrastructure Partners (filiale de BlackRock) et la société suédoise de capital-investissement EQT, a indiqué vendredi la compagnie d'électricité dans un communiqué.
Les actionnaires de la société cherchent à bloquer l'acquisition d'AES, tout en demandant plus de détails sur l'opération annoncée en mars, qui figure parmi les plus importantes de la vague récente de fusions dans le secteur américain de l'électricité, alimentée par la hausse de la demande en électricité.
Dans son communiqué adressé à la Commission américaine des opérations boursières (SEC), AES a nié ne pas avoir fourni tous les détails requis.
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