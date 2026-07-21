Le groupe de restauration collective Compass enregistre une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre grâce aux centres de données spécialisés dans l'IA ; son cours de bourse recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les volumes en Amérique du Nord ont connu une légère hausse grâce à la récente Coupe du monde

* La division « Business & Industry » a remporté plus de 2 milliards de dollars de nouveaux contrats

* Les prévisions pour 2026 ont été confirmées

(Ajout de détails sur le troisième trimestre de Compass aux paragraphes 4 et 5, ainsi que de contexte tout au long du texte)

Compass Group CPG.L , le plus grand prestataire de restauration au monde, a annoncé mardi une croissance organique de son chiffre d’affaires de 7,1 % au troisième trimestre, la forte demande des centres de données d’IA ayant contribué à compenser la hausse des coûts énergétiques et alimentaires liée à la guerre en Iran.

L'action de la société, qui a maintenu ses prévisions pour 2026, a chuté de plus de 3 % en début de séance. Compass s'attendait à enregistrer une croissance de 7 % de son chiffre d'affaires au cours du trimestre, selon un consensus établi par la société.

Le secteur de la restauration a fait preuve de résilience, les entreprises, les hôpitaux et les universités externalisant de plus en plus leurs services de restauration, même si le conflit au Moyen-Orient met à l’épreuve sa capacité à absorber la hausse des coûts des intrants tout en limitant les hausses de prix.

Compass, dont le siège se trouve dans le Surrey, a indiqué que son segment « Business & Industry » — sa division la plus performante — avait généré plus de 2 milliards de dollars de nouveaux contrats, soutenu par une forte demande en services de restauration et d’assistance de la part des géants de l’IA.

Compass dessert les employés de bureau d’entreprises telles que Google GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O . L’entreprise s’est également développée dans des secteurs tels que la défense, les salons d’aéroport et les centres de données afin de diversifier ses revenus et de se prémunir contre le risque de licenciements liés à l’adoption croissante de l’IA par les entreprises.

Au cours des 12 derniers mois, Compass a déclaré avoir remporté 4,3 milliards de dollars de nouveaux contrats, soit une hausse de 16 % par rapport à l’année précédente, 50 % de ces nouveaux contrats provenant de clients qui externalisaient leurs services pour la première fois. La croissance nette des nouvelles affaires s’est également inscrite dans sa fourchette cible de 4 à 5 % pour le trimestre.

Les volumes en Amérique du Nord, un marché important pour le prestataire de restauration, ont légèrement bénéficié de la récente Coupe du monde, a-t-il précisé, tout en réitérant son objectif de croissance annuelle du bénéfice supérieur à 11 %.

Compass avait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 en mai et avait déclaré être à l’abri de la hausse des coûts, puisque près des deux tiers de ses contrats prévoyaient une tarification dynamique, une pratique consistant à ajuster les prix en fonction de la demande.

Son concurrent français Sodexo EXHO.PA a déclaré ce mois-ci qu’il prévoyait une croissance plus rapide de son chiffre d’affaires à partir de 2027, alors qu’il cherche à relancer ses performances grâce à une meilleure exécution et à son expansion en Amérique du Nord, son plus grand marché.