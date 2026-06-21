Le groupe de matériaux de construction CRH serait sur le point de conclure un accord pour racheter Arcosa, selon le Financial Times

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La société irlandaise CRH CRH.N est sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir son concurrent Arcosa ACA.N , dans le cadre d'une opération qui constituerait la plus grande acquisition jamais réalisée par l'entreprise irlandaise, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

* Dette comprise, Arcosa, dont le siège est à Dallas, coûterait plus de 8 milliards de dollars, selon le journal.

* Arcosa, fournisseur de produits et de solutions liés aux infrastructures, a annoncé une hausse de 5 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre par rapport à l’année précédente, à 663,30 millions de dollars; les analystes s’attendaient à 623,38 millions de dollars.

* Selon l’article, l’acquisition d’Arcosa permettrait à CRH d’accéder à des matériaux de construction tels que les granulats et le béton concassé, et d’élargir le portefeuille de l’entreprise irlandaise pour y inclure des structures d’ingénierie destinées aux centrales électriques, aux pylônes de télécommunications et aux poteaux d’éclairage.

* CRH est en pourparlers avancés avec Arcosa, et un accord pourrait être conclu dès la semaine prochaine, ajoute le rapport.

* En 2025, CRH avait acquis Eco Material Technologies, un fournisseur de matériaux cimentaires d’appoint, pour 2,1 milliards de dollars afin de renforcer sa présence en Amérique du Nord.

* Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations. CRH et Arcosa n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.