Swiss Re: Bénéfice +9% au 1er semestre, en passe d'atteindre ses objectifs

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‌Swiss Re a fait état jeudi ​d'une hausse de 9% de son bénéfice net au premier semestre, dépassant les ​attentes, et le réassureur suisse a indiqué ​être en bonne voie ⁠pour atteindre son objectif financier annuel.

La ‌société a expliqué que la faible fréquence des catastrophes naturelles ​de ‌grande ampleur avait permis de renforcer ⁠ses résultats.

Le bénéfice net s'est établi à 2,83 milliards de dollars (2,45 milliards ⁠d'euros) sur ‌la période, après 2,61 milliards ⁠il y un an. Les ‌analystes tablaient sur un bénéfice ⁠de 2,7 milliards de dollars, ⁠selon un ‌consensus.

"Les solides résultats au premier semestre ​nous placent en ‌bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers pour 2026, ​même si nous restons vigilants à l'approche du pic ⁠de la saison des ouragans", a déclaré le directeur général Andreas Berger.

(Redigé par Tom Sims et Marleen Kaesebier ; Version française par Aleksandra Kret, édité par ​Augustin Turpin)