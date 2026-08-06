SoftBank: Baisse du revenu au 1er trimestre, plus-value sur la participation dans Intel

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Le groupe japonais spécialisé ‌dans les investissements technologiques SoftBank Group a enregistré jeudi une baisse ​de 18% de son résultat net au premier trimestre, à 347,3 milliards de yens (1,91 milliard d'euros).

Ce résultat dépasse cependant les attentes de quatre ​analystes, qui tablaient sur 148,4 milliards de yens selon les données de LSEG.

Cette baisse survient ​quelques mois après un résultat annuel record ⁠pour SoftBank, porté par la hausse de la valeur de ‌sa participation dans OpenAI. La société a enregistré un bénéfice net de plus de 5.000 milliards de yens pour ​l'exercice clos en mars ‌2026.

SoftBank a réalisé une plus-value de 1.860 milliards ⁠de yens au cours du trimestre, principalement grâce à 1.330 milliards de yens tirés de sa participation dans le fabricant de puces Intel.

Alors qu’OpenAI ⁠se prépare à ‌une introduction en bourse qui pourrait être reportée à ⁠l’année prochaine, les investisseurs de SoftBank se concentrent désormais sur la ‌situation financière du groupe d’investissement de Masayoshi Son.

Pour financer ⁠ses dépenses liées à OpenAI, SoftBank a cédé des ⁠actifs, notamment ses participations ‌dans Nvidia et T-Mobile, et s'est davantage tourné vers le financement ​par emprunt.

Si la société a obtenu ‌un crédit relais de 40 milliards de dollars (34,65 milliards d'euros) pour couvrir ses engagements d’investissement ​en 2026, ce crédit arrivera à échéance en mars 2027, date à laquelle SoftBank devra le rembourser ou le refinancer.

Au second ⁠semestre 2026, SoftBank s’est engagée à investir 20 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI, ainsi que 5,4 milliards de dollars pour acquérir l’activité robotique d’ABB et 3,1 milliards de dollars pour DigitalBridge, un investisseur spécialisé dans les infrastructures numériques.

(Rédigé par Anton Bridge; Version française Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)