Rheinmetall abaisse son objectif de CA 2026 après l'abandon d'un programme de frégates

Le logo de Rheinmetall

Rheinmetall a abaissé ‌jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, après l'annulation par ​le gouvernement allemand d'un programme de frégates retardé que le groupe allemand de défense était largement considéré comme favori pour remporter.

Rheinmetall table désormais ​sur un chiffre d'affaires compris entre 13,7 et 14,2 milliards d'euros, contre une fourchette ​précédente de 14,0 à 14,5 milliards ⁠d'euros, en raison d'un impact de 300 millions d'euros sur ‌sa division navale.

Le groupe a maintenu inchangés ses autres objectifs et a déclaré rester en bonne voie pour ​enregistrer une croissance ‌record.

Il avait annoncé le mois dernier, dans un communiqué ⁠hors calendrier, une hausse de près de 70% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à environ 3,3 milliards d'euros, tous les ⁠segments d'activité ayant ‌contribué à cette progression.

DES AMBITIONS FREINÉES

Rheinmetall a vu ses ⁠perspectives s'améliorer fortement avec le regain d'intérêt de l'Europe pour ‌le renforcement de ses capacités de défense après l'invasion ⁠de l'Ukraine par la Russie en février 2022. ⁠Le premier fabricant européen ‌de munitions vise un chiffre d'affaires annuel pouvant atteindre 50 milliards ​d'euros d'ici 2030.

L'an dernier, le ‌groupe a racheté la division navires de guerre du constructeur naval allemand Luerssen.

Rheinmetall également ​l'acquisition de German Naval Yards Kiel et a indiqué qu'il prendrait une décision définitive dans les prochaines semaines après le ⁠retrait, le mois dernier, d'un concurrent du processus.

La dynamique de Rheinmetall a toutefois été freinée en juin lorsque le gouvernement allemand a abandonné un programme de frégates retardé, pour lequel le groupe était largement attendu comme attributaire du contrat.

(Miranda Murray ; version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)