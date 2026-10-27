Le groupe Asselio fixe le cap face aux transferts de charges de l'Assurance maladie

(Zonebourse.com) - Le groupe Asselio, créé à Lyon en 2001, fête 25 années d'indépendance et de succès. L'occasion pour son fondateur et dirigeant Pierre-Olivier Chanove de fixer une nouvelle feuille de route pour accompagner les entreprises à optimiser leurs régimes de protection sociale dans un contexte d'assurance santé en totale restructuration.

Assurance maladie : un transfert progressif des dépenses vers les entreprises et les assurés

En matière d'Assurance maladie, entre le 27 août et le 16 septembre 2026, 7 décrets ont modifié les bases de remboursement de la Sécurité sociale et transfèrent environ 1,7 milliard d'euros de la Sécurité sociale vers les assureurs complémentaires.

Face à l'augmentation des dépenses de santé, portée notamment par le vieillissement de la population, la progression des maladies chroniques et la hausse du coût des soins, l'Assurance maladie fait face à un déficit croissant. Le déficit de la Sécurité sociale a doublé en deux ans, passant de 10,8 milliards d'euros en 2023 à 21,6 milliards d'euros en 2025. Pour y répondre, l'Etat multiplie les mesures transférant une partie des dépenses vers les complémentaires santé et les assurés. Une évolution qui entraîne une hausse du reste à charge pour les salariés et une augmentation des cotisations pour les entreprises. La mutuelle collective et la prévoyance deviennent alors des leviers essentiels pour préserver la protection sociale des collaborateurs tout en maîtrisant durablement les coûts pour les employeurs.

"Le transfert progressif des dépenses de santé vers les complémentaires fait peser une pression croissante sur les mutuelles et les entreprises qui financent la protection sociale de leurs salariés. La reconduction de la taxe sur les cotisations fragilise l'équilibre économique des contrats collectifs et risque, à terme, de se répercuter sur les cotisations. Il est urgent de préserver un modèle de complémentaire santé solidaire et soutenable, au service des entreprises et de leurs salariés " alerte Pierre Olivier Chanove, directeur général du groupe Asselio.

Des réponses adaptées aux incertitudes du PLFSS

Dans ce contexte de profondes évolutions et à l'approche de l'année électorale, le groupe Asselio anticipe les enjeux de 2027 avec des solutions santé et prévoyance repensées, adaptées aux besoins des entreprises de toutes tailles. Dès le dernier trimestre 2026, Asselio entend accélérer son développement externe et renforcer son positionnement sur le marché du courtage en assurance.

Cette dynamique s'inscrit dans un environnement marqué par l'évolution des risques, l'accélération de la digitalisation et le renforcement des exigences réglementaires.

En 2026, le groupe a réalisé 75% de son activité en protection sociale. Avec 65 collaborateurs, 12 000 clients, il affiche un CA de 15 millions d'euros. Classé parmi les cinq principaux acteurs français, il entend encore renforcer sa position sur le marché, tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices de proximité, d'indépendance et d'exigence.

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