Le Gripen F de Saab réussit son premier vol

Le groupe suédois franchit une nouvelle étape dans le développement de la version biplace du Gripen E, conçue en partenariat avec l'industrie brésilienne.

Saab annonce avoir réalisé avec succès le premier vol du Gripen F depuis son aérodrome de Linköping, en Suède. L'appareil est resté en vol pendant 40 minutes, permettant de vérifier le fonctionnement de ses principaux systèmes et ses premières performances en vol.

Le Gripen F entre désormais dans la phase aérienne de sa campagne d'essais. Les prochaines étapes porteront progressivement sur ses limites de performance, notamment en matière de vitesse, d'altitude, de facteur de charge et d'angle d'attaque, ainsi que sur ses capacités tactiques et les fonctions du cockpit arrière.

Fruit du partenariat stratégique entre le Brésil et la Suède, le programme a mobilisé plus de 350 ingénieurs, techniciens et pilotes brésiliens. Client de lancement, le Brésil a également participé au codéveloppement de cette version biplace.

A l'issue des essais et des procédures d'acceptation, l'appareil sera préparé pour être livré à l'armée de l'air brésilienne.