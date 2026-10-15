Le gouvernement britannique se dit disposé à intervenir dans l'opération Sky-ITV

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* Nandy s'inquiète de la pluralité de l'information et de l'influence médiatique de Sky

* Le ministre britannique pourrait étendre son examen aux programmes à la demande

(Ajout des réponses de Sky et d'ITV aux paragraphes 8 à 11)

par Paul Sandle

La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, a déclaré jeudi qu'elle envisageait d'intervenir dans l'accord conclu par Sky CMCSA.O (filiale de Comcast) pour racheter, pour 1,6 milliard de livres sterling (2,1 milliards de dollars), les chaînes de télévision et le service de streaming de la britannique ITV ITV.L .

Mme Nandy a déclaré qu’elle nourrissait des inquiétudes quant à l’impact de cette opération sur la diversité des fournisseurs d’informations au Royaume-Uni, ainsi que sur l’étendue du contrôle exercé par Sky sur les médias.

Elle a indiqué aux deux entreprises qu’elle examinerait également si cette opération risquait de réduire l’offre de programmes de haute qualité répondant à une grande diversité de goûts et d’intérêts.

Cette préoccupation s’étendrait aussi bien aux contenus à la demande qu’aux contenus diffusés à la télévision, et nécessiterait une modification des motifs d’intervention existants afin de refléter les nouvelles habitudes de visionnage, a-t-elle précisé.

Sky a accepté en juillet de racheter l'activité de diffusion d'ITV, qui diffuse des programmes tels que "Coronation Street", les informations nationales fournies par ITN et des émissions d'actualités régionales populaires.

L’opérateur de télévision payante Sky détient déjà Sky News, un concurrent dans le domaine de l’information, ainsi que des chaînes de sport et de divertissement.

La directrice générale d’ITV, Carolyn McCall, avait déclaré à l’époque qu’elle s’attendait à ce que l’opération fasse l’objet d’un examen approfondi.

Sky a déclaré jeudi qu’elle restait convaincue que cette opération permettrait de créer un secteur médiatique britannique plus solide, mieux à même de rivaliser avec les plateformes mondiales de streaming, de soutenir la programmation britannique et l’information fiable, et d’offrir davantage au public.

"Nous avons déjà pris des engagements clairs pour protéger l’identité d’ITV, ses services en clair et ses obligations de service public, et pour veiller à ce qu’ITV News et Sky News conservent des lignes éditoriales distinctes", a déclaré un porte-parole.

ITV, qui deviendra une société de production télévisuelle autonome à l’issue de la vente, a indiqué que cette intervention n’était pas inattendue.

"Il s’agit d’une nouvelle étape importante dans le processus d’examen réglementaire visant à créer un acteur britannique disposant de l’envergure et des ressources nécessaires pour mieux rivaliser avec les plateformes mondiales de streaming, au bénéfice des téléspectateurs, des annonceurs et des industries créatives britanniques", a déclaré un porte-parole.

Les deux sociétés ont jusqu'au 20 octobre pour répondre aux préoccupations de Mme Nandy.

(1 dollar = 0,7550 livre sterling)