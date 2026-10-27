Le gouvernement américain reçoit sa première livraison de pétrole vénézuélien de la part de la NABEP « à titre gracieux », selon un responsable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le gouvernement américain a reçu mardi la première cargaison de pétrole brut vénézuélien dans le cadre d'un accord signé en août avec le producteur NABEP; ce pétrole sera vendu à des raffineries exploitées par Exxon Mobil XOM.N et Citgo Petroleum, société détenue par le Venezuela, a déclaré à Reuters un responsable de la Maison Blanche.
Ce chargement a été reçu par le gouvernement américain « à titre gracieux », a précisé cette source.
Washington avait précédemment indiqué que NABEP avait accordé au Département d'État américain le droit d'acheter, au prix de revient, une part garantie de 20 % de la production de tous les gisements actuels et futurs que NABEP exploitera.
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