Le gouvernement américain reçoit sa première livraison de pétrole vénézuélien de la part de la NABEP « à titre gracieux », selon un responsable

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Le gouvernement américain a reçu mardi la première cargaison de pétrole brut vénézuélien dans le cadre d'un accord signé en août avec le producteur NABEP; ce pétrole sera vendu à des raffineries exploitées par Exxon Mobil XOM.N et Citgo Petroleum, société détenue par le Venezuela, a déclaré à Reuters un responsable de la Maison Blanche.

Ce chargement a été reçu par le gouvernement américain « à titre gracieux », a précisé cette source.

Washington avait précédemment indiqué que NABEP avait accordé au Département d'État américain le droit d'acheter, au prix de revient, une part garantie de 20 % de la production de tous les gisements actuels et futurs que NABEP exploitera.