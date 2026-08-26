Le gestionnaire d'actifs Victory Capital conclut un accord de 7 milliards de dollars avec First Eagle Investments

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* Cette opération donne naissance à une entité fusionnée disposant de 571 milliards de dollars d'actifs

* Victory s'est fixé pour objectif d'atteindre 1 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion

* Cet accord intervient quelques mois après l'échec de la tentative de rachat de Janus Henderson par Victory

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article, ajout d'un graphique)

Victory Capital VCTR.O a annoncé mercrediqu'elle allait racheter la société privée First Eagle Investments dans le cadre d'une opération en numéraire et en actionsévaluée à environ 7 milliards de dollars ,se rapprochant ainsi de son objectif de gérer 1 000 milliards de dollars d'actifs.

Cette opération souligne l’accélération de la consolidation dans le secteur de la gestion d’actifs, les conseils d’administration cherchant de plus en plus à renforcer leur présence à l’échelle mondiale afin d’attirer les capitaux des investisseurs.

Basée à San Antonio, Victory a réalisé plusieurs acquisitions ces dernières années, notamment la branche de gestion d’actifs de USAA, un prestataire de services financiers dédié aux anciens combattants, en 2019.

L'opération First Eagle intervient quelques mois après que Victory eut abandonné une guerre d'enchères face à Trian Fund Management, dirigé par Nelson Peltz, et General Catalyst pour le rachat de Janus Henderson.

"Cette transaction enrichit le vivier de talents de Victory Capital, nous donne les moyens d’investir encore davantage dans l’ensemble de notre plateforme et renforce la profondeur et l’étendue de notre réseau de distribution aux États-Unis", a déclaré David Brown, directeur général de Victory, dans un communiqué."

Victory versera 4,4 milliards de dollars en espèces et 2 milliards de dollars en actions. La société reprendra également 575 millions de dollars de la dette de First Eagle.

Basée à New York, First Eagle, fondée en Europe en 1864, gérait environ 222 milliards de dollars d’actifs au 31 juillet.

OBJECTIF: 1 000 MILLIARDS DE DOLLARS D'ACTIFS

Victory, dont l'histoire remonte à 1894, s'est renforcée grâce à plus d'une demi-douzaine d'acquisitions depuis sa scission de KeyCorp KEY.N en 2013.

La société s’est fixé pour objectif de gérer 1 000 milliards de dollars d’actifs, un objectif qu’elle compte atteindre principalement par le biais d’acquisitions. Au 31 juillet, elle gérait 348,8 milliards de dollars d’actifs.

La fusion entre Victory et First Eagle donnera naissance à un gestionnaire d’actifs traditionnels de grande envergure, avec environ 571 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin du premier trimestre 2027 et devrait permettre d’augmenter le bénéfice par action ajusté de 2027 d’environ 35%.

PJT Partners et RBC Capital Markets ont conseillé Victory Capital dans le cadre de cette opération , tandis qu’ UBS Investment Bank et BofA Securities ont conseillé First Eagle.

BofA Securities et RBC Capital Markets sont les bailleurs de fonds de l’opération.