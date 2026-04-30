Le gestionnaire d'actifs T. Rowe Price enregistre une hausse de son bénéfice trimestriel grâce à l'augmentation des commissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du point 1: le montant moyen des actifs sous gestion a atteint 1 800 milliards de dollars, et non 1 700 milliards)

Le groupe T. Rowe Price TROW.O , soutenu par Goldman, a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, stimulée par une forte augmentation des actifs sous gestion qui a entraîné une hausse des commissions de conseil.

« Compte tenu de la volatilité récente et de l'élargissement des marchés, notre approche de gestion active nous permet de tirer parti des opportunités offertes par ce contexte », a déclaré le directeur général Rob Sharps.

Voici quelques détails:

* Les actifs sous gestion moyens de la société basée à Baltimore, dans le Maryland, qui déterminent ses commissions de conseil en investissement, ont augmenté de 9,6 % pour atteindre1 800 milliards (XX,XX milliards d'euros) dedollars au cours du trimestre

* Les commissions de conseil, principale source de revenus de T. Rowe Price, ont augmenté de 5,3 % pour atteindre 1,68 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars

* Le chiffre d'affaires net a atteint 1,86 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre 1,76 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars il y a un an

* Hors coûts exceptionnels, la société a réalisé un bénéfice de 2,52 dollars (XX,XX euros) par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre 2,23 dollars (XX,XX euros) par action un an plus tôt