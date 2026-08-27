Le géant pétrolier d'État chinois CNOOC voit un potentiel de coopération énergétique entre les États-Unis et la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sam Li et Lewis Jackson

Le géant pétrolier et gazier public chinoisCNOOC 600938.SS voit un potentiel de coopération énergétique entre la Chine et les États-Unis, a déclaré jeudi son directeur général, ajoutant que la société envisagerait à l’avenir de réaliser des investissements aux côtés de partenaires américains.

* La Chine était un acheteur de pétrole et de gaz américains jusqu’à ce que Pékin impose des droits de douane sur ces produits lors de la guerre commerciale de l’année dernière. Bien que les relations se soient améliorées depuis lors, ces droits de douane restent en vigueur et les échanges énergétiques sont pour l’essentiel gelés.

* Lors de la visite du président Donald Trump à Pékin en mai, les responsables américains ont évoqué la possibilité d’accords énergétiques , notamment l’achat par la Chine de davantage de gaz naturel liquéfié (GNL), bien que rien ne se soit concrétisé à ce jour.

* "Les États-Unis sont actuellement le premier producteur et exportateur mondial de GNL, tandis que la Chine est actuellement le premier importateur de GNL — il existe donc encore un vaste champ de coopération pour l’avenir", a déclaré Huang Yongzhang, directeur général de CNOOC Ltd, sans donner de détails sur d’éventuels accords.

* S’exprimant après la publication des résultats semestriels de la société, Huang Yongzhang a également indiqué que la société collaborerait avec des partenaires, notamment aux États-Unis, pour investir là où elle estime pouvoir créer de la valeur pour ses actionnaires.

* CNOOC fait partie des nombreuses entreprises énergétiques chinoises ayant conclu des contrats d’approvisionnement à long terme avec des producteurs américains de GNL. Depuis l’imposition des droits de douane, ces entreprises revendent les cargaisons plutôt que de s’acquitter des droits.