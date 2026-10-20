Le géant des paris Flutter va supprimer jusqu'à 1 400 emplois pour atténuer l'impact de la hausse des impôts au Royaume-Uni

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Le géant des paris Flutter Entertainment FLUT.N a annoncé mardi qu'il allait supprimer jusqu'à 1 400 emplois dans le cadre d'un plan de restructuration axé sur le Royaume-Uni et l'Irlande, afin d'atténuer l'impact des hausses d'impôts sur les jeux d'argent au Royaume-Uni.

Le propriétaire de Paddy Power, Sky Bet et Betfair a précisé que cette restructuration concernerait le personnel de Leeds et de Dublin, ainsi que les employés britanniques et irlandais de ses centres d'opérations situés à Porto, au Portugal, et à Cluj-Napoca, en Roumanie.

Flutter estime que ce plan de restructuration lui coûtera entre 80 et 90 millions de dollars, les charges correspondantes devant être comptabilisées au quatrième trimestre 2026.