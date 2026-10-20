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Le géant des paris Flutter va supprimer jusqu'à 1 400 emplois
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 13:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant des paris Flutter Entertainment FLUT.N a annoncé mardi qu'il allait supprimer jusqu'à 1 400 emplois dans le cadre d'un plan de restructuration axé sur le Royaume-Uni et l'Irlande, destiné à atténuer l'impact des hausses d'impôts sur les jeux d'argent au Royaume-Uni.

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