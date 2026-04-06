Le gaz européen sous-évalue le risque de perturbation d'Hormuz, la demande chinoise masque l'impact, selon Goldman

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Les prix européens du gaz pourraient sous-estimer les risques liés aux perturbations actuelles de l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (LNG) par le détroit d'Ormuz, les importations résistantes et la faible demande asiatique masquant l'impact pour l'instant, a déclaré Goldman Sachs dans une note datée du 2 avril.

* Les marchés européens du gaz naturel fixent une prime de risque inférieure aux prévisions, même si environ 19 % de l'offre mondiale de GNL (80 mtpa) reste perturbée par le détroit d'Ormuz, y compris des dommages durables à une partie de la production qatarie, a déclaré Goldman Sachs.

* "Nous pensons que la principale raison de la prime de risque limitée observée dans les prix européens du gaz est que les importations européennes de GNL sont jusqu'à présent restées relativement résistantes, l'essentiel de l'impact négatif du choc de l'offre se traduisant par une baisse des importations de GNL en Asie, en particulier en Chine", indique la note.

* La banque a noté que les importations de GNL en mars dans le nord-ouest de l'Europe ont dépassé ses attentes de 33 mcm/d (1,2 Bcf/d ou 9 mtpa), principalement grâce aux importations nettes de GNL de la Chine.

* Elle a noté que la baisse des importations chinoises de GNL était principalement due aux conditions météorologiques et exacerbée par une forte sensibilité aux prix.

* La demande chinoise devant se redresser et les prix du GNL asiatique se négociant au-dessus de ceux de l'Europe, Goldman s'attend à ce que les cargaisons soient de plus en plus détournées vers l'Asie, ce qui pourrait resserrer l'offre européenne.

* Goldman a ajouté que les prix actuels du gaz ne sont pas viables dans un scénario de perturbation plus prolongée, la perte quotidienne des flux de GNL d'Ormuz avoisinant toujours les 300 mcm/j, "bien au-delà de l'absence d'importations chinoises de GNL de 68 mcm/j".

* "Si ce choc d'approvisionnement en GNL devait durer à son échelle actuelle au-delà d'avril, nous pensons que le marché du gaz nécessiterait une destruction plus large de la demande, ce qui conduirait probablement les prix TTF à tester une fourchette plus élevée de 75-100 EUR/MWh", a noté la banque.