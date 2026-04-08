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Stratégies pour surmonter les biais comportementaux
information fournie par Amundi 08/04/2026 à 11:36

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Découvrez le dernier chapitre de notre série sur les biais comportementaux, pour bousculer vos automatismes et prendre des décisions financières plus rationnelles !

Pourquoi est-il si difficile d'éviter les biais comportementaux ?

Ils font naturellement partie du processus décisionnel humain et nous aident à prendre rapidement des décisions dans des environnements incertains et complexes. Ces mécanismes peuvent être utiles dans la vie quotidienne
mais peuvent empêcher les investisseurs d'atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Par exemple, le biais du statu quo peut nous amener à reporter des décisions financières importantes, tandis que l'aversion à la perte peut nous dissuader d'investir.

L'objectif est donc de mettre en place des mécanismes qui permettent de réduire leur impact.

Découvrez 3 stratégies concrètes pour passer à l'action et surmonter les biais comportementaux dans le PDF ci-dessous et visitez la page web dédiée !

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