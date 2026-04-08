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Zone euro : les prix à la production reculent en février
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 11:17

Hobum Oleochemicals développe des matières premières chimiques durables dérivées d'huiles végétales renouvelables, à Hambourg

Hobum Oleochemicals développe des matières premières chimiques durables dérivées d'huiles végétales renouvelables, à Hambourg

Les ‌prix à la production ​en zone euro ont reculé en ligne avec les ​prévisons sur un mois en février, ​montrent les ⁠données publiées mercredi par Eurostat.

Ces ‌prix ont diminué de 0,7% en février, après ​une ‌hausse de 0,8% (révisé) en ⁠janvier.

Sur un an, ils accusent une baisse de 3%, ⁠également ‌en ligne avec les ⁠prévisions, après un recul ‌de 2% (révisé) un ⁠mois plus tôt.

Il est toutefois ⁠très ‌possible que ces données passent ​au ‌second plan, car la guerre en Iran a ​entraîné une hausse des prix de ⁠l'énergie qui pourrait se répercuter sur l'indicateur dans les mois à venir

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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