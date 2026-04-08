Zone euro : les prix à la production reculent en février

Hobum Oleochemicals développe des matières premières chimiques durables dérivées d'huiles végétales renouvelables, à Hambourg
Les prix à la production en zone euro ont reculé en ligne avec les prévisons sur un mois en février, montrent les données publiées mercredi par Eurostat.
Ces prix ont diminué de 0,7% en février, après une hausse de 0,8% (révisé) en janvier.
Sur un an, ils accusent une baisse de 3%, également en ligne avec les prévisions, après un recul de 2% (révisé) un mois plus tôt.
Il est toutefois très possible que ces données passent au second plan, car la guerre en Iran a entraîné une hausse des prix de l'énergie qui pourrait se répercuter sur l'indicateur dans les mois à venir
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)
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