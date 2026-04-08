Stellantis en discussions avancées avec Leapmotor pour un EV Opel

PHOTO DE FICHIER : Stellantis est en pourparlers avancés pour développer l'Opel EV avec le Chinois Leapmotor, selon des sources

Stellantis est en discussions avancées avec Leapmotor pour développer en commun une voiture ‌électrique de marque Opel embarquant de la technologie de son partenaire chinois et devant être produite dans l'usine Stellantis de Saragosse, en Espagne, ont dit trois sources ​à Reuters.

Le projet, s'il est finalisé, aidera Stellantis à réduire le coût et le temps de développement du nouveau modèle à un moment où le constructeur franco-italo-américain est occupé à réélargir son offre de motorisations au-delà de l'électrique pur, technologie pour laquelle il revu en baisse ses ambitions globales.

Ce "reset" stratégique s'est accompagné de charges exceptionnelles d'environ 22,2 ​milliards d'euros.

Dans un communiqué, Stellantis a déclaré qu'il y avait des "contacts réguliers" entre les deux partenaires sur les moyens d'étendre leur collaboration, sans autre précision.

Leapmotor, de son côté, a répondu être en pourparlers avec des partenaires, ​dont Stellantis, mais uniquement pour fournir des composants développés par lui-même et pas pour ⁠coopérer au niveau des architectures de véhicules. Il a refusé de faire un commentaire sur les autres éléments concernant la future voiture Opel qui serait ‌produite à Saragosse.

Une telle coopération aiderait Stellantis à contrer la concurrence des nouvelles marques chinoises en Europe, comme BYD, et à améliorer le taux d'utilisation des usines européennes. Ces enjeux seront au coeur du nouveau plan stratégique long terme qu'Antonio Filosa, directeur général du ​groupe depuis juin dernier, présentera le 21 mai prochain.

Stellantis a forgé ‌un partenariat avec Leapmotor après avoir acquis environ 20% du groupe chinois en 2023 dans le cadre d'une refonte ⁠de sa stratégie en Chine. Tous deux détiennent aussi une co-entreprise, Leapmotor International, chargée de vendre et de produire des voitures Leapmotor hors des frontières chinoises.

Selon deux des sources, le nouveau modèle Opel partagerait des éléments d'architecture avec le SUV compact B10 du groupe chinois, lui-même appelé à être produit à Saragosse d'ici la fin de ⁠l'année pour le marché européen.

La production ‌du modèle Opel, elle, est envisagée à partir de 2028 avec un objectif de production annuel de 50.000 véhicules, ont ajouté les ⁠deux sources.

DISCUSSIONS TOUS AZIMUTS

Selon le projet en discussion, Leapmotor fournirait des technologies et composants électronique et électriques clé tandis que le design extérieur reviendrait toujours à Opel, a ‌précisé une des sources. Selon elle, une portion significative du développement du véhicule aura lieu en Chine.

Les discussions entre Stellantis et Leapmotor sur ⁠le projet Opel, nom de code "O3U", ont débuté fin 2025 et pourraient déboucher sur un accord dès ce mois-ci, ⁠a ajouté la source.

Le mois dernier, Leapmotor ‌a dit s'attendre à une production de masse de ses véhicules en Espagne à partir d'octobre, ajoutant que certains projets avec Stellantis se trouvaient dans "des phases de négociations ​avancées".

Selon une troisième source, Stellantis étude l'utilisation de technologies électriques de Leapmotor pour la prochaine ‌génération de son SUV compact Mokka, actuellement assemblé dans l'usine française de Poissy (Yvelines) mais qui pourrait basculer en Espagne à cette occasion.

Opel a pesé l'an dernier pour plus de 20% des ventes de ​Stellantis en Europe, son principal marché. En termes de pays, l'Allemagne est le premier marché de la marque rachetée en 2017 à General Motors par l'ex-PSA, dont la fusion avec FCA a donné naissance à Stellantis.

Ce dernier a également débuté des discussions préliminaires avec Leapmotor sur le développement potentiel d'un modèle Alfa Romeo utilisant ⁠la même architecture dans l'usine de Saragosse afin d'optimiser l'utilisation du site, a indiqué une des sources.

Malgré ses provisions massives pour avoir surestimé l'essor de l'électrique, les modèles à batteries restent au coeur de la stratégie du groupe, notamment en Europe.

Le projet de SUV électrique Opel n'est que le plus avancé des sujets en discussion entre les deux groupes, dont Bloomberg s'est également déjà fait l'écho.

Stellantis et Leapmotor ont ainsi également discuté de l'idée d'ajouter des plus petits modèles sur une architecture du groupe chinois, mais ceux-ci nécessiteraient la création d'une ligne de production distincte à Saragosse, a précisé une des sources.

(Reportage Zhang Yan à Shanghai et Giulio Piovaccari à Milan, ​avec Gilles Guillaume à Paris, édité par Augustin Turpin)