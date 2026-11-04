Le FTSE 100 progresse de 1 % grâce à la bonne tenue des banques et des sociétés minières

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4 novembre - L'indice britannique FTSE 100 a progressé mercredi, les banques ayant rebondi dans la perspective d'une hausse des taux attendue cette semaine, tandis que l'affaiblissement du dollar, suite au raz-de-marée des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, a fait grimper les cours de l'or et les actions des sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a progressé de 1,18 % à 10 764,49 points à 11 h 21 GMT — en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis environ six semaines; l'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a grimpé de 0,83 % pour atteindre son plus haut niveau depuis deux mois.

* Les valeurs bancaires .FTNMX301010 , en hausse de 4,3 % et en passe d’enregistrer leur plus forte progression journalière depuis près de six mois, ont été le principal moteur de la hausse du FTSE 100

* HSBC HSBA.L , Standard Chartered STAN.L , NatWest Group

NWG.L , Lloyds Banking Group LLOY.L et Barclays BARC.L ont chacune progressé de 3,6 % à 4,8 %

* Cette remontée est intervenue la veille de la décision de politique monétaire de la Banque d’Angleterre, les marchés s’attendant largement à une hausse des taux de 25 points de base

* “Les banques ont enregistré des performances nettement inférieures à la moyenne cette année… Si une hausse des taux intervient, cela augmentera évidemment le produit net d’intérêts, ce qui peut constituer un avantage; cela serait favorable”, a déclaré Fiona Cincotta, analyste senior des marchés chez City Index

* .FTNMX551030 , société minière spécialisée dans les métaux précieux, a progressé de près de 6,2 %, s’apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse journalière en près de trois mois, dans le sillage d’une hausse de 3 % du cours de l’or

GOL/

* Le dollar a reculé, la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis ayant suscité des inquiétudes quant à la perspective d’une réglementation plus stricte de l’IA et à son impact négatif potentiel sur la croissance économique USD/

* Lion Finance Group BGEO.L a progressé de 7,5 % après que le groupe bancaire et de services financiers a annoncé un rachat d’actions d’un montant de 62 millions de lari géorgiens (24,2 millions de dollars), ce qui a propulsé le titre parmi les plus fortes hausses du FTSE 100

* La société d’ingénierie Weir WEIR.L a chuté de 7,7 %, figurant parmi les plus grandes baisses du FTSE 100, après avoir signalé des difficultés à court terme liées au conflit au Moyen-Orient et aux perturbations dans les mines chiliennes, bien qu’elle ait maintenu ses prévisions annuelles

* Metro Bank MTRO.L a bondi de 13,9 %, se hissant en tête de l'indice des valeurs moyennes après avoir réaffirmé l'ensemble de ses objectifs, notamment un rendement des capitaux propres tangibles supérieur à 13 % en 2026, à plus de 15 % en 2027 et à plus de 18 % en 2028