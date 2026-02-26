Le FTSE 100 britannique termine à un niveau record grâce à Rolls-Royce et à LSEG

Le FTSE 100 en hausse de 0,4 %, le FTSE 250 en hausse de 0,4 %

Rolls-Royce en hausse grâce à de solides bénéfices et à des objectifs revus à la hausse

Starmer fait face à une lutte serrée à Manchester contre les réformistes et les Verts

Le FTSE 100 a atteint un niveau record jeudi, soutenu par un rallye des actions de Rolls-Royce après l'amélioration de ses prévisions et de LSEG après son rachat d'actions.

Rolls-Royce RR.L a augmenté de 9,1 % après avoir fait état d'un bond de 40 % de son bénéfice annuel , grâce à une forte demande pour ses moteurs d'avion et à l'augmentation des besoins en énergie des centres de données. Les actions du secteur britannique de l'aérospatiale et de la défense

.FTNMX502010 ont atteint leur plus haut niveau historique à la suite de ces résultats.

L'indice FTSE 100 .FTSE a clôturé en hausse de 0,4 % à 10 846,70 points, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC à moyenne capitalisation, axé sur le marché intérieur, était également en hausse de 0,4 %.

Le FTSE 100 a grimpé de 6 % jusqu'à présent en février, en voie de réaliser sa huitième hausse mensuelle consécutive et de surpasser ses homologues américains et européens, soutenu par les paris des investisseurs sur une nouvelle baisse des taux de la Banque d'Angleterre en mars.

"Il est probable que la surperformance de l'indice britannique soit là pour durer", a déclaré Axel Rudolph, analyste financier senior chez IG.

Malgré la hausse de près de 22 % de l'indice britannique des valeurs vedettes en 2025, bon nombre de ses sociétés conservent des ratios cours/bénéfice à un chiffre, ce qui les rend attrayantes pour les investisseurs qui cherchent à réduire leur exposition aux valeurs technologiques américaines, a ajouté M. Rudolph.

London Stock Exchange Group LSEG.L a bondi de 6,7 % après avoir annoncé un plan de rachat d'actions à un moment où la société est confrontée à la pression de l'investisseur activiste Elliott Management et aux inquiétudes que l'intelligence artificielle ne comprime son modèle d'entreprise.

Le groupe d'information RELX REL.L a gagné 4,6 % dans le cadre d'une reprise générale des actions mondiales dans le secteur des logiciels et des données, qui avaient été martelées au début du mois en raison des craintes de perturbation liées à l'IA.

En revanche, Nvidia NVDA.O , valeur phare de l'IA, a chuté de 5 %, ses résultats optimistes n'ayant pas réussi à redonner le moral à des investisseurs de plus en plus préoccupés par les retombées des dépenses massives dans le domaine de l'IA.

Les investisseurs ont également passé au crible une série de mises à jour d'entreprises nationales.

Hikma Pharmaceuticals HIK.L a chuté de 15,8 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus de trois ans, après que le fabricant de médicaments ait prévu une croissance plus lente de son chiffre d'affaires annuel.

Sur le plan politique, le Premier ministre Keir Starmer sera confronté à un test important jeudi lorsque les électeurs de Manchester voteront pour un nouveau législateur dans une élection que les sondages considèrent comme trop serrée entre le parti travailliste du dirigeant britannique, le parti populiste Reform UK et le parti de gauche des Verts.