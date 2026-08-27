Le FTSE 100 britannique recule, l'optimisme suscité par Nvidia ne parvenant pas à redynamiser le marché

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* Le FTSE 100 recule de 0,5%, le FTSE 250 de 0,04%

* Computacenter en tête du FTSE 100 après une révision à la hausse de sa note par un courtier

* Halfords bondit après avoir annoncé des prévisions de bénéfices annuels supérieurs aux attentes

* Les anticipations de hausse des taux de la BoE repoussées à 2027

par Tharuniyaa Lakshmi

Le FTSE 100 de Londres a reculé jeudi, les gains enregistrés par les valeurs technologiques, portés par les résultats encourageants de Nvidia, figure de proue de l'intelligence artificielle, n’ayant pas suffi à compenser la faiblesse des autres secteurs.

L'indice des valeurs vedettes FTSE 100 .FTSE a reculé de 0,5% à 10.820,66 points à 10 h 00 GMT, tandis que l'indice des moyennes capitalisations FTSE 250 .FTMC a légèrement baissé de 0,04%.

* Mercredi, Nvidia NVDA.O a annoncé une hausse de 70% de son chiffre d’affaires pour le prochain exercice fiscal, soulignant une demande inébranlable en matière d’informatique dédiée à l’IA.

* Les valeurs technologiques .FTUB1010 ont mené la hausse sectorielle, avec une progression de 1%.

* En revanche, les boissons .FTNMX451010 , les produits chimiques .FTNMX552010 et les REIT .FTNMX351020 ont enregistré les plus fortes baisses, reculant de 1% à 1,6%.

* « L’optimisme retentissant de Nvidia a donné un coup de pouce aux valeurs technologiques britanniques… Mais cela n’a pas suffi à sortir le FTSE 100 de la morosité », a déclaré Dan Coatsworth, analyste en investissement chez AJ Bell.

* Le Premier ministre du Qatar se rendra jeudi à Téhéran dans le but de relancer le dialogue diplomatique après que les États-Unis et l’Iran se sont mutuellement reproché la promesse faite par Washington d’accroître la pression économique sur Téhéran en imposant des sanctions à ses partenaires commerciaux.

* Les cours du pétrole ont chuté de plus d’un dollar, prolongeant ainsi leur série de baisses, sur fond d’espoirs que les pourparlers entre l’Iran et le Qatar puissent permettre la réouverture du détroit d’Ormuz et réduire les perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre au Moyen-Orient. O/R

* Par ailleurs, les investisseurs n’ont pas entièrement anticipé une hausse d’un quart de point des taux de la Banque d’Angleterre avant février 2027, les rendements obligataires poursuivant leur baisse progressive après une brève interruption lors de la séance précédente.

* L’attention se porte également sur le discours de Warsh à Jackson Hole vendredi, après que des données d’inflation plus élevées que prévu ont incité les investisseurs à augmenter légèrement leurs paris sur une hausse des taux le mois prochain.

* Parmi les valeurs individuelles, le titre britannique Halfords HFD.L a bondi de 12,6% pour se hisser en tête de l’indice FTSE Midcap après avoir annoncé des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux attentes du marché.

* Computacenter CCC.L a progressé de 4,7% pour se hisser en tête du FTSE 100 après que Peel Hunt a relevé son conseil sur l'action de « add » à « buy » et augmenté son objectif de cours de 4.400 à 6.000 pence.