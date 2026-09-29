Le FTSE 100 atteint son plus bas niveau depuis deux semaines, sous l'effet de la chute des valeurs énergétiques

drapeau britannique (Crédits: Adobe Stock)

Mardi, le FTSE 100 de Londres a glissé à son plus bas niveau depuis deux semaines, plombé par les valeurs énergétiques de premier plan alors que les cours du pétrole reculaient, tandis que British American Tobacco a chuté après avoir publié des prévisions pessimistes.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a reculé de 0,5 % à 10 636,71 points, son plus bas niveau depuis le 15 septembre, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a progressé de 0,2%.

* Le cours du pétrole a baissé, les investisseurs restant focalisés sur l'offre en provenance du Moyen-Orient malgré les inquiétudes persistantes concernant les perturbations liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran O/R

* Le secteur de l'énergie .FTNMX601010 a reculé de 1,9 %, les géants pétroliers BP BP.L et Shell SHEL.L perdant respectivement 2,3 % et 1,7 %

* British American Tobacco BATS.L a reculé de 1,9 % après avoir averti que sa croissance annuelle devrait se situer dans la partie basse de sa fourchette prévisionnelle

* Les valeurs des biens de consommation courante ont également reculé, Unilever ULVR.L et Tesco TSCO.L perdant respectivement 1,2 % et 1,7 %

* Le secteur des articles ménagers et de la construction résidentielle .FTNMX402020 a reculé de 1,3 % après avoir bondi de 10 % lors de la séance précédente

* Vesuvius VSVS.L a bondi de 24,7 %, se hissant en tête du FTSE 250 après que la société autrichienne RHI Magnesita N.V.

RHIM.VI a proposé de racheter l'entreprise spécialisée dans l'ingénierie des flux métalliques dans le cadre d'une offre publique d'achat en numéraire et en actions

* Le géant pharmaceutique AstraZeneca AZN.L a reculé de 0,5 %, après avoir atteint plus tôt dans la séance son plus haut niveau depuis deux mois, suite à l'annonce de son intention d'investir 2 milliards de dollars dans Summit Therapeutics SMMT.O

* Côté données, les chiffres de la Banque d'Angleterre ont montré qu'en août, les prêts non garantis accordés aux ménages britanniques avaient progressé à leur rythme annuel le plus rapide depuis 1993, soulignant la résilience de la demande des consommateurs à l'approche du budget d'octobre

* L'inflation des prix à la vente au Royaume-Uni a légèrement ralenti en septembre, malgré les pressions sur les coûts subies par les détaillants en raison de la guerre en Iran, selon une enquête du British Retail Consortium

* Les investisseurs attendent également les chiffres du PIB du deuxième trimestre, qui seront publiés plus tard cette semaine, afin d'obtenir des indications sur la santé de l'économie britannique

* Par ailleurs, le Premier ministre Andy Burnham s'est engagé à relancer la Grande-Bretagne en s'attaquant à ses problèmes les plus profonds, tels que les services sociaux, le logement et les services publics.

(1 dollar = 0,7562 livre)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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