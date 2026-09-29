Voyageurs du Monde publie un bénéfice net en repli au 1er semestre, affecté par la guerre au Moyen-Orient

Voyageurs du Monde, spécialiste du voyage sur mesure et d'aventure, a publié mardi un bénéfice net en repli au premier semestre et anticipe une année 2026 en petit recul, dans un contexte de guerre au Moyen-Orient.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Au premier semestre, le groupe (Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Terres d'Aventure, Allibert Trekking, etc.) a engrangé un bénéfice net de 4,6 millions d'euros, soit un retrait de 20% sur un an, sous l'effet de la hausse des charges, a-t-il inndiqué dans un communiqué.

Le groupe a fait état de l'impact de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée fin février, qui a "affecté directement" son activité à "plusieurs niveaux".

Ainsi, les voyages à destination de la région –-notamment en Jordanie, à Oman et aux Émirats Arabes Unis-– ont été perturbés, "contraignant la société à procéder à des rapatriements et à annuler ou reporter certains dossiers", précise-t-il.

Autre effet mentionné, les perturbations dans les hubs aéroportuaires du Moyen-Orient, qui desservent notamment les destinations long-courrier comme l'Asie et l'Océanie, avec à la clef des rapatriements et des modifications de plans de vol.

De façon plus générale, le voyagiste pointe du doigt l'effet dissuasif de la situation géopolitique sur la demande pour l'ensemble des destinations.

Néanmoins, au premier semestre, il parvient à publier un chiffre d'affaires en petite hausse de 1,9% à 323,4 millions d'euros.

Sur cette période, les chiffres d'affaires du voyage d'aventure (+4,7% sur un an) et du voyage à vélo (+5,7% sur un an) ont été dynamiques, tandis que celui du voyage sur-mesure, qui avait nettement progressé en 2025, a marqué le pas (-0,6%).

Pour 2026, le chiffre d'affaires ainsi que les résultats seront "en baisse modérée" par rapport à 2025, prévient la société. L'an dernier, elle avait publié un chiffre d'affaires en hausse de près de 7% à 785 millions d'euros, ainsi qu'un bénéfice net de quelque 48 millions d'euros (+2% sur un an).

Voyageurs du Monde a par ailleurs précisé le calendrier de l'offre publique de retrait de la Bourse annoncée début juillet.

Avantage, la holding de contrôle de Voyageurs du Monde, a déposé début septembre auprès de l'Autorité des marchés financiers son projet d'offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant la totalité des actions et des obligations convertibles du groupe. Sous réserve de la déclaration de conformité de l'AMF, l'offre sera ouverte du 28 octobre au 10 novembre.