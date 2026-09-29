JPMorgan nomme Mark O'Donovan à la tête des ressources humaines, selon une note interne

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JPMorgan Chase JPM.N a nommé Mark O'Donovan au poste de directeur des ressources humaines, à compter de janvier prochain. Il succédera à Robin Leopold, a indiqué le directeur général Jamie Dimon dans une note de service consultée mardi par Reuters.

Voici quelques détails:

* Leopold, qui prévoit de prendre sa retraite au cours du premier trimestre de l'année prochaine, dirige le service des ressources humaines depuis 2018 et a passé plus de 16 ans chez JPMorgan, a précisé Dimon.

* Dimon a rendu hommage à Leopold pour avoir aidé la banque à traverser la pandémie de COVID-19, les changements géopolitiques et l'adoption rapide de l'intelligence artificielle.

* O’Donovan, actuellement directeur général de la banque de détail internationale, rejoindra le comité de direction de la banque et quittera Londres pour s’installer à New York.

* O’Donovan, qui a passé 30 ans chez JPMorgan, a précédemment occupé les fonctions de directeur financier de la division Commercial & Investment Bank, ainsi que de directeur général de Chase Home Lending et de Chase Auto.

* Daniel Llano Manibardo, actuellement responsable de la banque de détail internationale pour l’Allemagne, succédera à O’Donovan au poste de directeur général de la banque de détail internationale et rendra compte à Troy Rohrbaugh.