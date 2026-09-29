Carburants: Uber et ses concurrents relèvent le minimum horaire pour les chauffeurs

Les plateformes de VTC en France, dont Uber et ses concurrents, ont annoncé mardi avoir relevé le minimum horaire garanti pour leurs chauffeurs en octobre et novembre, face à la hausse des coûts en carburant.

( AFP / CHARLOTTE SIEMON )

"Plateformes et représentants des chauffeurs se sont accordés pour relever temporairement de 30 euros à 32 euros par heure d'activité la garantie minimale de revenu mensuelle", ont indiqué dans un communiqué commun Uber et la FFTPR, qui regroupe ses rivaux.

La Fédération française de transport de personnes sur réservation regroupe Bolt, Freenow, Heetch et LeCab.

La mesure vaut pour "une période de deux mois", ont expliqué les plateformes. "Il s'agit de soutenir les revenus des chauffeurs VTC face à la hausse des prix du carburant".

Ce minimum garanti, calculé sur la totalité d'un mois, est issu d'un accord sectoriel signé en 2023 avec les représentants des chauffeurs.

Une partie des personnes qui gagnaient assez pour ne pas être concernées par ce minimum de 30 euros seront incluses parmi les bénéficiaires des 32 euros.

"Cette revalorisation devrait permettre de doubler le nombre de bénéficiaires de la garantie. Pour les chauffeurs concernés, le complément versé atteindra en moyenne plus de 200 euros par mois, soit une hausse de 30% par rapport au montant moyen versé dans le cadre de la garantie actuelle", selon les calculs des plateformes.

Une organisation représentant les chauffeurs, Union-Indépendants, a estimé la mesure "très insuffisante".

"Pour un VTC parcourant environ 6.000 kilomètres par mois, l'augmentation [des prix du carburant] représente en moyenne près de 300 euros de charges supplémentaires par mois", a écrit cette organisation dans un communiqué.

Uber s'est dit satisfait du compromis.

"Cette mesure illustre notre engagement à soutenir les chauffeurs dans leur quotidien, tout en confirmant l'importance d'accélérer la transition vers des véhicules électriques moins dépendants des fluctuations du prix des carburants", a déclaré la directrice générale d'Uber France, Laureline Serieys, citée dans le communiqué.