 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fournisseur de pommes de terre surgelées Lamb Weston prévoit des résultats annuels supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 14:58
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lamb Weston LW.N prévoit vendredi des chiffres d'affaires et des bénéfices annuels supérieurs aux estimations de Wall Street, misant sur la résilience de la demande pour ses produits à base de pommes de terre surgelés en Amérique du Nord, malgré les incertitudes macroéconomiques.

La hausse des prix du carburant et du coût de la vie a incité les consommateurs à préparer davantage de repas à la maison pour faire des économies, ce qui a contribué à soutenir la demande pour les produits de l'entreprise, alors même que la fréquentation des restaurants reste sous pression.

* L'action du fabricant de frites, qui avait progressé d'environ 17% cette année, gagnait environ 2% dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* “Bien que les perturbations au Moyen-Orient et l’inflation des coûts des intrants aient eu un impact sur notre activité EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), nous avons pris des mesures pour atténuer cette volatilité dans un environnement concurrentiel difficile”, a déclaré le directeur général Mike Smith.

* Lamb Weston, qui compte parmi ses clients des chaînes de restauration rapide telles que McDonald’s MCD.N et Yum Brands

YUM.N , continue de proposer des remises et d’autres mesures incitatives.

* Le chiffre d’affaires en Amérique du Nord, qui représente la majeure partie des recettes, a progressé de 9% pour atteindre 1,21 milliard de dollars au quatrième trimestre, tandis que les ventesà l’international ont reculé de 2%.

* La société a annoncé un bénéfice de 87 centimes par action pour le quatrième trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 63 centimes par action, selon les données compilées par LSEG.

* Elle a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 1,77 milliard de dollars, supérieur aux estimations de 1,69 milliard de dollars.

* Lamb Weston prévoit une croissance annuelle de son chiffre d’affaires nulle ou de 1% , alors que les analystes tablaient sur une baisse de 2,27%.

* La société table également sur un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2027 compris entre 2,95 et 3,25 dollars, contre une estimation de 3,01 dollars.

Valeurs associées

LAMB WST HLDG-WI
49,590 USD NYSE +0,79%
MCDONALD'S
264,750 USD NYSE +0,75%
YUM BRANDS
148,990 USD NYSE +1,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank