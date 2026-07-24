Le fournisseur de pommes de terre surgelées Lamb Weston prévoit des résultats annuels supérieurs aux estimations

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Lamb Weston LW.N prévoit vendredi des chiffres d'affaires et des bénéfices annuels supérieurs aux estimations de Wall Street, misant sur la résilience de la demande pour ses produits à base de pommes de terre surgelés en Amérique du Nord, malgré les incertitudes macroéconomiques.

La hausse des prix du carburant et du coût de la vie a incité les consommateurs à préparer davantage de repas à la maison pour faire des économies, ce qui a contribué à soutenir la demande pour les produits de l'entreprise, alors même que la fréquentation des restaurants reste sous pression.

* L'action du fabricant de frites, qui avait progressé d'environ 17% cette année, gagnait environ 2% dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* “Bien que les perturbations au Moyen-Orient et l’inflation des coûts des intrants aient eu un impact sur notre activité EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), nous avons pris des mesures pour atténuer cette volatilité dans un environnement concurrentiel difficile”, a déclaré le directeur général Mike Smith.

* Lamb Weston, qui compte parmi ses clients des chaînes de restauration rapide telles que McDonald’s MCD.N et Yum Brands

YUM.N , continue de proposer des remises et d’autres mesures incitatives.

* Le chiffre d’affaires en Amérique du Nord, qui représente la majeure partie des recettes, a progressé de 9% pour atteindre 1,21 milliard de dollars au quatrième trimestre, tandis que les ventesà l’international ont reculé de 2%.

* La société a annoncé un bénéfice de 87 centimes par action pour le quatrième trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 63 centimes par action, selon les données compilées par LSEG.

* Elle a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 1,77 milliard de dollars, supérieur aux estimations de 1,69 milliard de dollars.

* Lamb Weston prévoit une croissance annuelle de son chiffre d’affaires nulle ou de 1% , alors que les analystes tablaient sur une baisse de 2,27%.

* La société table également sur un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2027 compris entre 2,95 et 3,25 dollars, contre une estimation de 3,01 dollars.