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Le fournisseur de pièces automobiles LKQ dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une forte demande en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 20:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, LKQ Corp LKQ.O a dépassé les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à la demande croissante de pièces détachées et de services automobiles en Amérique du Nord.

Voici les détails:

* Les actions de la société basée dans le Tennessee ont progressé de 4 % dans l'après-midi.

* Le fournisseur de pièces automobiles a déclaré qu'il mettait en œuvre des initiatives de productivité et de restructuration afin d'atténuer l'impact des pressions macroéconomiques et des coûts actuelles.

* Il a ajouté qu'il constatait une vigueur continue en Amérique du Nord et des premiers signes de stabilisation en Europe pour ses produits et services.

* Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 31 mars s'est établi à 3,47 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,4 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice ajusté du premier trimestre a reculé de 9,5% par rapport à l'année précédente, s'établissant à 67 cents par action, contre des estimations de 68 cents par action.

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