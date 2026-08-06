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Le fournisseur d'énergie Evergy dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre grâce à une forte demande d'électricité
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 16:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires issus de la conférence téléphonique aux points 5 à 8; ajout des actions) par Vallari Srivastava

Le fournisseur d’électricité Evergy EVRG.O a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une forte demande en électricité et à la hausse du chiffre d’affaires généré par les gros clients, tels que les centres de données.

La demande en électricité aux États-Unis progresse à un rythme sans précédent, principalement tirée par les centres de données gourmands en énergie dédiés à l’IA, ainsi que par la réduction de la consommation de combustibles fossiles par les ménages et les entreprises pour le chauffage et les transports.

Voici plus de détails:

* La société a enregistré un bénéfice ajusté de 88 centimes par action au deuxième trimestre, contre des estimations des analystes de 83 centimes par action, selon les données de LSEG.

* Evergy a indiqué avoir bénéficié de la reprise des investissements réglementés, de la croissance de la demande corrigée des variations climatiques et de la hausse des revenus provenant des grands clients, partiellement compensées par une augmentation des frais d’exploitation et de maintenance.

* Le chiffre d’affaires total au détail pour le deuxième trimestre est passé de 1,13 milliard de dollars à 1,22 milliard de dollars, grâce notamment à une hausse des revenus des secteurs résidentiel, commercial et industriel.

* Le total des charges d'exploitation pour le trimestre clos le 30 juin s'est élevé à 1,12 milliard de dollars, contre 1,09 milliard il y a un an.

* Lors d’une conférence téléphonique avec les analystes, le directeur général David Campbell a déclaré qu’Evergyétait en pourparlers avec plusieurs nouveaux clients représentant environ 1 à 2 gigawatts d’opportunités supplémentaires, ajoutant qu’elle prévoyait de conclure au moins un autre contrat de service électrique (ESA) en 2026.

* Evergy a signé au total cinq contrats de services électriques (ESA) avec Google GOOGL.O , Meta Platforms

META.O , Digital Realty DLR.N et Beale Infrastructure.

* Ces accords ESA devraient soutenir une croissance de la charge de 7 % à 8 % jusqu’en 2030, et des accordssupplémentaires devraient encore étendre ces prévisions.

* Evergy envisage une opportunité d’investissement supplémentaire d’un milliard de dollars en plus de son plan de dépenses d’investissement de 21,6 milliards de dollars, a déclaré Bryan Bucker, directeur financier.

* Evergy alimente en électricité 1,7 million de clients au Kansas et dans le Missouri par l’intermédiaire de ses filiales opérationnelles Evergy Kansas Central, Evergy Metro et Evergy Missouri West.

* Le coursde l'action de la société a progressé de plus de 1 %.

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