Le fonds souverain norvégien devrait investir dans les principaux fabricants d'armes, estime une commission dans le cadre d'une refonte des règles éthiques

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* La levée de l'interdiction ouvrirait la voie à des investissements dans de grandes entreprises occidentales du secteur de la défense

* Les organisations de la société civile s'opposent à la modification de l'interdiction des investissements dans le nucléaire

* Il recommande également de modifier les obligations de divulgation en matière d’éthique suite aux critiques américaines

* Les détracteurs affirment que cela affaiblit l'influence de l'organisme de surveillance éthique et aura des répercussions sur les autres investisseurs

(Mise à jour avec les réactions des organisations de la société civile, du président de la commission et du ministre des Finances, ainsi que le contexte dans les paragraphes 2, 6-7, 11, 15-23)

par Gwladys Fouche

La Norvège devrait autoriser son fonds souverain, d’une valeur de 2 300 milliards de dollars, à investir dans les grands groupes de défense occidentaux qui sont actuellement exclus de son portefeuille en raison de leur implication dans la production d’armes nucléaires, a recommandé jeudi une commission nommée par le gouvernement.

Les organisations de la société civile ont critiqué cette proposition ainsi que d’autres suggestions de la commission, y voyant un affaiblissement des règles éthiques du fonds, ce qui créerait un précédent régressif susceptible d’être suivi par d’autres investisseurs internationaux.

La modification proposée concernant les entreprises du secteur de la défense, qui s’inscrit dans le cadre d’une refonte majeure des règles éthiques régissant le plus grand fonds souverain au monde, pourrait déboucher sur des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars dans des fabricants d’armes si elle était adoptée par le Parlement norvégien.

Les règles actuelles du fonds lui interdisent d’acquérir des participations dans des sociétés telles qu’Airbus AIR.PA , Boeing BA.N , BAE Systems BAES.L et Lockheed Martin LMT.N , au motif qu’elles contribuent à la fabrication d’armes nucléaires.

Mais les nouvelles règles proposées prévoiraient une dérogation pour les entreprises domiciliées dans un État doté d’armes nucléaires au sens du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (NPT) et qui sont alliées à la Norvège, membre de l’OTAN.

“Cela signifie qu’il sera possible de réinvestir dans plusieurs entreprises d’armement britanniques, françaises et américaines”, a déclaré le président de la commission, Svein Gjedrem, lors d’une conférence de presse.

La Croix-Rouge norvégienne, entre autres, a condamné cette proposition. “En investissant dans de telles armes, nous envoyons un signal au monde entier: ces armes sont acceptables. Cela met des vies en danger”, a déclaré sa présidente, Grete Herlofson, dans un communiqué écrit adressé à Reuters.

Le ministre des Finances, Jens Stoltenberg, ancien secrétaire général de l’OTAN, avait demandé à la commission de réexaminer les règles éthiques, invoquant l’évolution de la situation sécuritaire mondiale et la dépendance de la Norvège vis-à-vis du parapluie nucléaire de l’OTAN.

Parmi les autres groupes du secteur de la défense figurant sur la liste d’exclusion figurent Safran SAF.PA , Thales

TCFP.PA , BWX Technologies BWXT.N , Northrop Grumman NOC.N , Fluor FLR.N , General Dynamics GD.N , Huntington Ingalls Industries HII.N , Jacobs Solutions J.N , L3Harris Technologies LHX.N et L&T LART.NS .

Des exclusions pourraient toujours être maintenues pour d’autres motifs éthiques, mais la commission a également recommandé de modifier les procédures régissant ces exclusions. Cette proposition intervient un an après que l’administration du président américain Donald Trump a critiqué le fonds pour s’être désengagé de la société américaine Caterpillar CAT.N en raison de l’utilisation de ses bulldozers à Gaza et en Cisjordanie occupée.

Si le gouvernement travailliste minoritaire adoptait la proposition de la commission, celle-ci bénéficierait d’un soutien suffisant au Parlement pour être adoptée. Le ministère des Finances devrait présenter ses propres suggestions au printemps 2027.

LES RAISONNEMENTS ÉTHIQUES PEUVENT ÊTRE PASSÉS SOUS SILENCE DANS LE CADRE DE CES PROPOSITIONS

L’année dernière, le Parlement norvégien a suspendu les désinvestissements fondés sur des critères éthiques du fonds souverain, quelques semaines après les critiques de l’administration Trump, dans l’attente des conclusions de l’examen présenté jeudi.

Plus de la moitié des actifs du fonds sont investis aux États-Unis, les dix plus grandes entreprises du portefeuille étant des sociétés technologiques telles que Nvidia NVDA.O , Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O , qui représentent plus de 20 % de la valeur des participations du fonds.

Avant la suspension, le Conseil d’éthique, l’organisme indépendant de surveillance éthique du fonds, avait formulé des recommandations de désinvestissement et les avait transmises au conseil d’administration de la banque centrale, qui avait le dernier mot. Le conseil d’administration suivait généralement les recommandations du Conseil d’éthique.

Une fois que le fonds avait cédé l’intégralité de ses participations dans une entreprise donnée, la justification était publiée dans son intégralité et de nombreux investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan suivaient le mouvement.

Jeudi, la commission a déclaré que, si le Conseil devait continuer d’exister, il ne devrait plus formuler de recommandations sur la marche à suivre, mais se contenter de fournir des analyses des manquements éthiques commis par les entreprises.

Il appartiendrait à la banque centrale, qui gère le fonds, de décider s’il convient de se désinvestir d’une entreprise, de publier ou non les évaluations de l’organisme de surveillance, à quel moment et sous quelle forme.

Une attention particulière devrait être accordée aux plus grandes entreprises, car un désinvestissement aurait un impact plus important sur la valeur globale du fonds, a-t-elle ajouté.

Tale Hungnes, dirigeante du groupe de défense Future in Our Hands, a déclaré à Reuters que la proposition de la commission rendrait l’organisme de surveillance éthique “impuissant”.

“Le droit international et les droits humains fondamentaux ne peuvent pas perdre de leur importance simplement parce qu’une entreprise est rentable, politiquement sensible ou qu’il est difficile de se désinvestir d’elle”, a-t-elle déclaré.

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION AFFIRME QUE LE FONDS EST DÉSORMAIS PLUS VULNÉRABLE AUX MENACES

Gjedrem, le président de la commission, a déclaré que le fonds, en prenant de l’ampleur, était devenu plus visible à l’étranger, à un moment où la situation géopolitique est plus fragmentée et où les relations entre les nations sont davantage axées sur les transactions, ce qui rend le fonds plus vulnérable aux menaces.

“Le fonds suscite des réactions à l’étranger et le risque de mesures de rétorsion est accru”, a-t-il déclaré. Il n’a pas mentionné les États-Unis, ni aucune autre grande puissance.

Lindsey Graham, sénateur républicain américain et allié de Trump, avait suggéré l’instauration de droits de douane et la révocation de visas en représailles au désinvestissement du fonds souverain norvégien dans Caterpillar.

Stoltenberg avait précédemment déclaré à Reuters que la transparence dont faisait preuve le fonds en publiant les raisons de son désinvestissement posait des dilemmes.

Jeudi, il a déclaré que la question n’était pas de savoir si le fonds pouvait ou non agir de manière éthique. “Il continuera d’agir de manière éthique, mais la question est de savoir comment nous pouvons rester éthiques dans un monde en mutation”, a-t-il déclaré à Reuters.