Les perspectives «à guichets fermés» d'ASML obligent les investisseurs à regarder au-delà de la demande

Le logo ASML sur la façade du siège du groupe. (Crédits: Adobe Stock)

par Toby Sterling et Nathan Vifflin

En avril, Christophe Fouquet, directeur général du fabricant d'équipements pour puces électroniques ASML, a déclaré aux actionnaires que l'entreprise la plus valorisée d'Europe éviterait « par tous les moyens possibles » de devenir le goulot d'étranglement de l'industrie des puces.

Six mois plus tard, Fouquet a reconnu que l'offre d'ASML en équipements de gravure de puces, utilisés pour fabriquer les puces logiques et de mémoire de pointe qui alimentent le boom de l'IA, serait inférieure à la demande tant en 2027 qu'en 2028.

Pour les clients, les investisseurs et ASML, dont l'action a progressé de près de 70 % cette année, la question centrale est désormais de savoir si l'entreprise sera capable d'augmenter sa capacité de production assez rapidement pour tirer profit de cette demande colossale. Parallèlement, les inquiétudes du marché s'intensifient quant à la pérennité du boom de l'IA et aux prévisions qui s'étendent sur plusieurs années.

« ASML est désormais le goulot d'étranglement », a déclaré Han Dieperink, directeur des investissements chez Aureus, une société de gestion de patrimoine qui détient des actions ASML, ajoutant que la direction reconnaissait ouvertement que les augmentations de capacité prévues de 30 % en 2027 et en 2028 ne suffiraient pas.

Dieperink a indiqué que les discussions concernant les futures commandes s'étendaient déjà jusqu'en 2029 et 2030, ce qu'il considère comme la preuve que la demande pourrait continuer à dépasser l'offre bien au-delà du cycle actuel.

LE DÉBAT SUR LA VALORISATION

Les plans d'ASML pour résorber le carnet de commandes prévoient notamment de réduire les délais d'assemblage, de moderniser les machines déjà en service et de lancer des modèles plus rapides. L'entreprise avait prévu de porter sa capacité annuelle à 110 de ses machines de lithographie EUV, d'une valeur de 200 millions de dollars, d'ici 2028, mais envisage désormais d'en ajouter une douzaine supplémentaires.

Elle développe également sa capacité de production à Eindhoven , bien que la première phase ne soit pas censée entrer en service avant 2029.

Mercredi, Fouquet a rassuré les investisseurs sur un point: la chaîne d'approvisionnement d'ASML, y compris celle de Zeiss, son principal fournisseur de systèmes optiques, ne constitue pas un facteur limitant.

Les investisseurs estiment que les incertitudes s'accentuent après 2028 et que la valorisation de l'entreprise en tient compte. Depuis juin, alors même que les analystes financiers ont revu à la hausse leurs estimations de bénéfices, le cours de l'action ASML a légèrement baissé par rapport à ses bénéfices futurs.

Mark Sloan, gérant de portefeuille chez Stonehage Fleming, dont le fonds Global Best Ideas détient une position de 3,5 % dans ASML, a déclaré que la baisse de la valorisation de l'entreprise, passée de plus de 45 fois les bénéfices prévisionnels en juin à environ 30 fois, avait rendu le titre attractif compte tenu de ses perspectives de croissance et de sa position dominante sur le marché.

« Nous suivons de près l'adoption et l'innovation en matière d'IA, ainsi que les plans d'investissement de nos principaux clients », a-t-il déclaré. « Nous pensons que c'est l'offre, plutôt que la demande, qui restera probablement la principale contrainte pour ASML. »

ASML a indiqué qu'elle bénéficierait également de hausses de prix en 2027 et 2028.

CRAINTES D'UNE CHUTE DES COURS LIÉE À L'IA

Tous les investisseurs ne sont pas convaincus. Les sceptiques se demandent si la flambée des dépenses consacrées aux infrastructures d'IA générera à terme des rendements justifiant les milliards de dollars investis aujourd'hui.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont également été mises sous pression en raison des craintes que la hausse des taux d'intérêt ne rende plus difficile le financement de grands projets liés à l'IA et aux centres de données. Le coût de l'assurance contre les défauts de paiement dans le secteur technologique américain a atteint des niveaux records jeudi.

Janardan Menon, analyste chez Jefferies, a déclaré que les inquiétudes concernant le financement des investissements dans l'IA, ainsi que les contraintes pesant sur l'expansion des centres de données, telles que la disponibilité en électricité, pourraient peser sur ASML. Son titre a chuté de 5 % jeudi dans le cadre d'une vague de ventes généralisée sur le marché.

«Le principal facteur à l'origine de cette révision à la baisse est le scepticisme quant aux prévisions très élevées pour 2028 et 2029», a déclaré Menon, ajoutant que le ratio cours/bénéfice d'ASML pourrait descendre jusqu'à un niveau proche de 20 en cas de ralentissement économique.

NOUS NE VOULONS PAS DIRE « NOUS SOMMES EN RUPTURE DE STOCK »

Les clients d'ASML continuent de se bousculer pour accéder à ses outils de fabrication de puces haut de gamme, sans équivalent sur le marché. L'entreprise exige désormais des acomptes importants sur les commandes, ce qui, selon le directeur financier Roger Dassen, est « suffisant pour faire mal » si les clients tentent par la suite d'annuler.

Son principal client, TSMC 2330.TW , qui fabrique des puces pour Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O , a déclaré en juillet qu'il ne s'attendait pas à ce que l'approvisionnement en équipements vienne entraver ses projets d'expansion. Jeudi, il a confirmé ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026, comprises entre 60 et 64 milliards de dollars .

Samsung 005930.KS , SK Hynix et Micron MU.O ont également réservé des capacités auprès d'ASML face à la forte demande en puces mémoire destinées à l'IA.

De nouveaux clients potentiels pourraient exercer une pression supplémentaire. Le projet TeraFab proposé par Elon Musk, qui n'a pas encore produit sa première puce, pourrait devenir un acheteur important d'équipements de pointe, tandis que les restrictions américaines à l'encontre de la Chine restent un risque pour les ventes des équipements DUV de milieu de gamme d'ASML. La Chine devrait représenter environ 20 % du chiffre d'affaires d'ASML cette année.

Malgré une forte demande, ASML s'abstient d'accepter des commandes pour 2029 et 2030, le temps d'évaluer à la fois l'état de préparation de ses clients et sa propre capacité à répondre à la demande future.

« Nous ne voulons pas accepter dès maintenant les commandes des clients A, B et C pour ensuite dire au client D, qui n'a pas encore passé de commande pour 2029 et 2030: “Désolé, nous sommes en rupture de stock” », a déclaré Dassen aux analystes lors de la conférence téléphonique suivant la publication des résultats.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))