Le fonds souverain norvégien devrait investir dans les grands groupes du secteur de la défense, conclut une commission

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(Mise à jour avec le rapport de la commission aux paragraphes 1 à 7 et 11)

* La Norvège a interdit les fabricants d'armes produisant des composants d'armes nucléaires

* La levée de cette interdiction ouvrirait la voie à des investissements dans de grandes entreprises occidentales du secteur de la défense

* Les organisations de la société civile s'opposent à la modification de l'interdiction des investissements dans le nucléaire

par Gwladys Fouche

La Norvège devrait autoriser son fonds souverain, doté de 2.300 milliards de dollars, à investir dans les grands groupes de défense occidentaux qui sont actuellement exclus de son portefeuille en raison de leur implication dans la production d’armes nucléaires, a recommandé jeudi une commission nommée par le gouvernement.

Cette modification proposée, qui s'inscrit dans le cadre d'une refonte majeure des règles éthiques régissant le plus grand fonds souverain au monde, pourrait déboucher sur des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars dans des entreprises du secteur de la défense si elle était adoptée par le gouvernement et le Parlement norvégiens.

Les règles actuelles du fonds l’empêchent d’acquérir des participations dans des sociétés telles qu’Airbus AIR.PA , Boeing BA.N , BAE Systems BAES.L et Lockheed Martin LMT.N , au motif qu’elles contribuent à la fabrication d’armes nucléaires.

Mais les nouvelles règles proposées prévoiraient une dérogation pour les entreprises domiciliées dans un État doté d’armes nucléaires au sens du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (NPT) et qui sont alliées à la Norvège, membre de l’OTAN.

“Plusieurs entreprises européennes et américaines qui produisent des composants pour les armes nucléaires peuvent donc être réintégrées”, a indiqué la commission dans sa proposition.

Le ministre des Finances Jens Stoltenberg, ancien secrétaire général de l’OTAN, avait demandé à la commission de revoir les règles éthiques, invoquant l’évolution de la situation sécuritaire mondiale et la dépendance de la Norvège à l’égard du parapluie nucléaire de l’OTAN.

Parmi les autres groupes du secteur de la défense figurant sur la liste d’exclusion figurent Safran SAF.PA , Thales

TCFP.PA , BWX Technologies BWXT.N , Northrop Grumman NOC.N , Fluor FLR.N , General Dynamics GD.N , Huntington Ingalls Industries HII.N , Jacobs Solutions J.N , L3Harris Technologies LHX.N et L&T LART.NS .

Des exclusions pourraient néanmoins être maintenues pour d’autres motifs éthiques.

SUSPENSION DES DÉSINVESTISSEMENTS ÉTHIQUES

L’année dernière, le Parlement norvégien a suspendu les désinvestissements éthiques du fonds souverain face à la surveillance exercée par l’administration Trump, dans l’attente des conclusions de l’examen présenté jeudi.

Plus de la moitié des actifs du fonds sont investis aux États-Unis.

Avant cette suspension, le Conseil d’éthique, l’organe de surveillance éthique indépendant du fonds, avait formulé des recommandations de désinvestissement et les avait transmises au conseil d’administration de la banque centrale, qui avait le dernier mot. Ce dernier suivait généralement les recommandations du Conseil.

Stoltenberg avait précédemment déclaré à Reuters que la transparence dont faisait preuve le fonds en publiant les raisons de ses désinvestissements posait des dilemmes.

Si le Conseil d’éthique doit être maintenu, son fonctionnement devrait être modifié et ses rapports ne devraient plus être automatiquement rendus publics, a déclaré la commission.

S’exprimant avant la publication du rapport, Stoltenberg a déclaré que la sécurisation du fonds, qui finance un quart des dépenses publiques du pays, était “l’une des choses les plus importantes que nous faisons en Norvège”.

“Le monde change et la chaîne de valeur est de plus en plus intégrée. Il est difficile de faire la distinction entre les produits civils et militaires”, a-t-il déclaré mercredi à Reuters.

Il a également souligné la concentration de la valeur du fonds dans une poignée d’entreprises, principalement des géants américains de la technologie tels que Nvidia NVDA.O , Apple

AAPL.O et Amazon AMZN.O , dont dix représentent plus de 20% de la valeur de son portefeuille d’actions.

“Ce type de concentration … signifie que des décisions individuelles peuvent avoir des conséquences bien plus importantes que par le passé”, a déclaré Stoltenberg, ajoutant que sa priorité était que le fonds continue d’investir de manière diversifiée.

“Nous ne devons pas prendre de mesures susceptibles de compromettre cet objectif. Parallèlement, nous devons disposer d’un cadre éthique solide”, a-t-il déclaré lors d’une interview au Parlement norvégien.

Les propositions de la commission serviront de base au gouvernement pour formuler les siennes dans le cadre d’un livre blanc annuel sur le fonds souverain, attendu au printemps 2027.

Des organisations de la société civile, dont la Croix-Rouge norvégienne, estiment que cela légitimerait l’investissement dans les armes de destruction massive.

“La manière dont la Norvège investit des sommes importantes contribue à établir des normes à l’échelle mondiale”, a déclaré la Croix-Rouge dans sa contribution à la commission.