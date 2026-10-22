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Le fonds souverain Danantara affirme avoir acheté des actions après la chute des marchés
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 04:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds souverain Danantara Indonesia a procédé à l'acquisition d'actions qu'il jugeait intéressantes, plusieurs sociétés présentant toujours de bons fondamentaux, y compris des entreprises contrôlées par l'État, a déclaré jeudi le directeur des investissements du fonds.

Pandu Sjahrir a fait ces déclarations lors d'une conférence de presse organisée à la suite d'une vague de ventes massives sur les marchés boursiers, déclenchée vendredi dernier par l'avertissement de MSCI indiquant qu'il pourrait rétrograder les actions indonésiennes au statut de marché "autonome".

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