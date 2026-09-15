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Le fonds multi-actifs mondial de Pictet triple son volume pour atteindre 5 milliards de dollars grâce aux entrées de capitaux en provenance de Chine
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 05:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Summer Zhen

Un fonds multi-actifs mondial géré par la société de gestion suisse Pictet a vu sa taille tripler cette année pour atteindre plus de 5 milliards de dollars, grâce à l’engouement des investisseurs chinois pour les actifs étrangers, notamment les placements alternatifs et les produits offrant une exposition aux chaînes d’approvisionnement liées à l’intelligence artificielle .

Cette croissance intervient après que Pékin a renforcé, en début d’année, la surveillance des investissements offshore effectués via des comptes de courtage non agréés, ce qui a stimulé la demande de fonds étrangers commercialisés par des canaux transfrontaliers légaux.

Le Pictet Strategic Income Fund, domicilié à Hong Kong, a vu ses actifs sous gestion (AUM) passer de 1,6 milliard de dollars au début de l’année à 5,1 milliards de dollars, selon la société.

Environ 60 % des actifs sous gestion du fonds provenaient du marché de détail chinois continental via le programme de reconnaissance mutuelle des fonds (MRF), a déclaré à Reuters Freeman Tsang, responsable des intermédiaires pour l’Asie hors Japon chez Pictet Asset Management.

Le dispositif MRF est un canal d’investissement transfrontalier dans le cadre duquel les fonds hongkongais éligibles sont autorisés à commercialiser leurs produits en Chine continentale.

“Les taux de rendement des dépôts locaux sont en baisse, tandis que le secteur de l’IA affiche de très bonnes performances depuis le lancement de ChatGPT, (et) ce qui explique l’émergence de ce secteur en pleine croissance à l’échelle mondiale”, a déclaré M. Tsang.

En mai, la Chine a annoncé une vaste campagne de répression contre les investissements transfrontaliers réalisés par le biais de titres “illégaux” et a précisé que cette mesure visait à canaliser les investissements sortants vers des voies légales et à protéger les investisseurs.

Le programme “Qualified Domestic Institutional Investor” (QDII) constitue un canal essentiel permettant aux investisseurs chinois d’acquérir des actifs à l’étranger.

Mais en raison du resserrement des quotas réglementaires applicables au programme QDII, les gestionnaires étrangers se tournent de plus en plus vers de nouveaux canaux, tels que les MRF et le “Wealth Management Connect”, afin de capter la forte demande en provenance de la Chine continentale.

Le Pictet Strategic Income Fund a été en tête des entrées nettes en provenance de Chine continentale via le canal MRF au premier semestre de cette année parmi les 34 fonds suivis par Morningstar, attirant 16,3 milliards de HK$ (2,08 milliards de dollars).

Une lettre d’information du fonds publiée en août a révélé que ses dix principales positions comprenaient des bons du Trésor américain et de l’or, ainsi que les géants technologiques américains Amazon, Alphabet et Nvidia. Le fonds affiche une hausse de 17 % sur les huit premiers mois de l’année, après un gain de 18 % en 2025.

M. Tsang a déclaré qu’il s’attendait à ce que les MRF deviennent un canal courant, à l’instar des QDII, car ils renforcent les liens entre le secteur des fonds de Hong Kong et celui de la Chine continentale. Pictet prévoit de déposer une demande pour deux fonds MRF supplémentaires, a-t-il ajouté.

(1 dollar = 7,8439 dollars de Hong Kong)

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AMAZON.COM
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