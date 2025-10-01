Le fonds de pension néerlandais ABP vend sa participation dans Caterpillar

Le fonds de pension néerlandais ABP a vendu la totalité de sa participation dans le fabricant américain d'engins de chantier Caterpillar CAT.N pour des raisons éthiques, a-t-il déclaré mercredi.

ABP, le plus grand fonds de pension des Pays-Bas avec environ 524 milliards d'euros (615,44 milliards de dollars) d'actifs totaux, détenait auparavant environ 387 millions d'euros d'actions Caterpillar.

Interrogé sur cette décision, le fonds a fait référence à la politique de l'entreprise en matière d'investissements dans les zones de conflit, notamment en Israël et dans la bande de Gaza.

"La manière dont nous investissons doit garantir de bons rendements tout en étant socialement responsable", a déclaré ABP dans un communiqué.

"Nous incluons dans notre portefeuille d'investissement des entreprises qui répondent à nos critères. Et nous mettons tout en œuvre pour encourager les entreprises qui sont à la traîne à mener leurs activités de manière plus responsable ... . Si les discussions avec les entreprises n'aboutissent pas aux résultats souhaités, ABP n'investira finalement plus dans ces entreprises"

Caterpillar n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La décision d'ABP fait suite à une décision similaire prise le mois dernier par le fonds souverain norvégien, d'une valeur de 2 000 milliards de dollars, qui a cédé à Caterpillar et à cinq groupes bancaires israéliens.

L'organe de surveillance éthique du fonds avait alors déclaré qu'il ne faisait aucun doute que les produits de Caterpillar étaient utilisés par les autorités israéliennes dans la "destruction illégale et généralisée de biens palestiniens" et que l'entreprise n'avait fait aucun effort pour empêcher cela.

(1 dollar = 0,8514 euro)