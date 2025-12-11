 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Adobe entre performance trimestrielle solide et prévision de marge décevante
information fournie par AOF 11/12/2025 à 14:20

(AOF) - Adobe a dévoilé des résultats solides. Au quatrième trimestre, l'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé un bénéfice net de 1,86 milliard de dollars, ou 4,45 dollars par action, contre 1,68 milliard de dollars de dollars ou 3,70 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 5,50 dollars, dépassant de 11 cents le consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 10% pour atteindre le niveau record de 6,19 milliards de dollars, à comparer aux attentes de 6,11 milliards de dollars.

" Adobe a connu une nouvelle année exceptionnelle, portée par la forte demande mondiale pour nos solutions d'IA auprès des professionnels et des consommateurs, ainsi que des professionnels de la création et du marketing ", a déclaré Dan Durn, directeur financier d'Adobe.

Sur l'exercice 2026, la firme technologique cible un bénéfice par action ajusté compris entre 23,30 dollars et 23,50 dollars, pour des revenus situés entre 25,90 et 26,10 milliards de dollars. Wall Street anticipe respectivement 23,48 dollars et 26,03 milliards de dollars. Les revenus récurrents annualisés (ARR) du goupe sont anticipés en progression de 10,2%.

"L'objectif de marge opérationnelle pro forma pour l'exercice fiscal 2026 est d'environ 45%, en dessous des attentes du marché de 45,8% ; nous pensons que la prévision de marge inférieures aux attentes est due aux coûts liés à l'IA, aux investissements dans les fonctions commerciales et marketing (GTM), et aux dépenses de R&D visant à maintenir l'innovation," explique JPMorgan.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ADOBE
351,9000 USD NASDAQ +2,56%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank