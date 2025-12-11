Adobe entre performance trimestrielle solide et prévision de marge décevante

(AOF) - Adobe a dévoilé des résultats solides. Au quatrième trimestre, l'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé un bénéfice net de 1,86 milliard de dollars, ou 4,45 dollars par action, contre 1,68 milliard de dollars de dollars ou 3,70 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 5,50 dollars, dépassant de 11 cents le consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 10% pour atteindre le niveau record de 6,19 milliards de dollars, à comparer aux attentes de 6,11 milliards de dollars.

" Adobe a connu une nouvelle année exceptionnelle, portée par la forte demande mondiale pour nos solutions d'IA auprès des professionnels et des consommateurs, ainsi que des professionnels de la création et du marketing ", a déclaré Dan Durn, directeur financier d'Adobe.

Sur l'exercice 2026, la firme technologique cible un bénéfice par action ajusté compris entre 23,30 dollars et 23,50 dollars, pour des revenus situés entre 25,90 et 26,10 milliards de dollars. Wall Street anticipe respectivement 23,48 dollars et 26,03 milliards de dollars. Les revenus récurrents annualisés (ARR) du goupe sont anticipés en progression de 10,2%.

"L'objectif de marge opérationnelle pro forma pour l'exercice fiscal 2026 est d'environ 45%, en dessous des attentes du marché de 45,8% ; nous pensons que la prévision de marge inférieures aux attentes est due aux coûts liés à l'IA, aux investissements dans les fonctions commerciales et marketing (GTM), et aux dépenses de R&D visant à maintenir l'innovation," explique JPMorgan.

